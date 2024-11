За първи път в България, в партньорство с L’Oréal Paris и организацията Деметра, ще бъде стартирана известната световна програма Stand Up срещу уличния тормоз. Обединявайки сили, L’Oréal Paris и Деметра се стремят да овластят отделните хора чрез образование и конкретни действия, за да се противопоставят на тормоза и да създадат по-безопасна и комфортна среда за всички, а особено за жените, в обществени пространства в цяла България.

За да се включат колкото се може повече хора в борбата срещу уличния тормоз и да допринесат за създаването на по-сигурни обществени пространства, партньорите стартираха и специален уебсайт www.standup-bulgaria.com.

На сайта се намират безплатни обучения за превенция и действие в случай на улично насилие, достъпни за всеки, който желае да се информира и да стане активна част от тази важна инициатива.

Фактите са тревожни: 80% от жените са били подложени на сексуален тормоз в обществени пространства поне веднъж в живота си. От тях само 25% са получили помощ от някого. Причината за това е обезпокоителният факт, че цели 86% от нас не знаят какво да направят, когато станем свидетели на подобни ситуации.

Това са резултатите от международно проучване за сексуалния тормоз в обществени пространства, проведено от L’Oréal Paris в сътрудничество с Ipsos. Оказва се, че сексуалният тормоз в обществените пространства е проблем номер 1, с който се сблъскват жените по целия свят.

Последиците са дълготрайни и засягат всички аспекти от живота на жените – от свободата на движение до самочувствието. Всеки акт на уличен тормоз оставя дълбока следа, променяйки поведението, нарушавайки самочувствието и намалявайки самооценката. Жените започват да избягват определени места, преосмислят външния си вид и се чувстват несигурни, когато излизат сами. Уличният тормоз в крайна сметка може да доведе до това жените да станат невидими в обществото.

L’Oréal Paris вече повече от половин век неуморно руши бариерите, които пречат на жените да реализират пълния си потенциал. Посветени са на промяната на начина на мислене, като се застъпват за приобщаващ, справедлив и свят, изпълнен с уважение.

Програмата Stand Up срещу уличния тормоз от L’Oréal Paris е свидетелство за неуморната отдаденост на марката да доведе до реална промяна в света.

В сътрудничество с международната неправителствена организация Right To Be, L’Oréal Paris стартира глобалната програма Stand Up срещу уличния тормоз. Програмата се фокусира върху повишаване на осведомеността за уличния тормоз и овластяване на хората чрез методологията 5D, набор от ефикасни действия, разработени от Right To Be, за да се даде възможност на всички да се намесват безопасно, когато станат свидетели на уличен тормоз.

„Колко от нас просто си обръщат главата, защото не знаят как да помогнат?“, пита се Емили Мей, съосновател и изпълнителен директор на Right To Be.

„Обединихме се с L’Oréal Paris, за да образоваме хората по целия свят – мъже, жени, всички, независимо от произход и поколение – за 5D методологията, лесни инструменти, от които се нуждаят в ежедневието си, за да разпознаят първо, а след това и да се намесят в ситуации на уличен тормоз. Това партньорство има силата наистина да трансформира този проблем. Заедно с L’Oréal Paris можем да сложим край на уличния тормоз и да направим обществените пространства безопасни за момичетата и жените.“

Програмата е приобщаваща и е насочена както към мъже, така и към жени, защото всеки може да бъде част от решението. За да се изгради това глобално движение, програмата се разширява и в местните общности в сътрудничество с местни неправителствени организации и експерти по насилие, основано на пола.

Сдружение Деметра вече 25 години активно се застъпва за равенство и социална справедливост в България. Те се отличават със своя холистичен подход, свързвайки предоставянето на социални, психологически и правни услуги с образование и овластяване на индивидите. Успехът на Деметра се крие в тяхната отдаденост, експертиза и способност да ангажират партньори от всички сектори – правителствени институции, местни власти, бизнес и академичната общност, както и международни организации. Тази силна мрежа от партньорства позволява на Деметра да реагира ефективно на нуждите на общността и да допринесе за положителни промени в обществото.

„80% от жените са били подложени на сексуален тормоз в обществени пространства. Това са 4 от всеки 5 жени. Уличният тормоз е проблем номер 1, с който се сблъскват жените по целия свят.“, подчертава Делфин Вигие-Овас, глобален президент на марката L’Oréal Paris.

„В L’Oréal Paris ние подкрепяме жените и се застъпваме за тях. С програмата Stand Up срещу уличния тормоз, нашата цел е да премахнем бариерите, които пречат на жените да вървят уверено към своето бъдеще и да бъдат това, което са."

Главната амбиция на програмата е да се противопостави на уличния тормоз там, където се случва, достигайки до колкото се може повече хора. Обучения се организират в училища, на фестивали, на обществени места – навсякъде, където е необходимо. За да бъде програмата максимално достъпна, е създаден и специален уебсайт, където можете да научите повече и да се обучавате онлайн.

Чрез повишаване на осведомеността за този глобален и социален проблем и като дава инструменти на хората да реагират, когато се сблъскат с него, L’Oréal Paris иска да даде сили на всяка жена да поеме контрол над живота си, да вярва в себе си, да заеме мястото, което заслужава в обществото и да направи промяна. Защото нищо не бива да стои между една жена и нейното самочувствие!

От старта на програмата на 8 март 2020 г., над 3 милиона хора са обучени в 45 страни, като амбицията е да се достигнат 4 милиона до края на 2025 г.

За L’Oréal Paris

L’Oréal Paris е водеща световна марка за красота с продукти, предлагани в 150 страни по целия свят. Чрез своите иновативни продукти и услуги, L’Oréal Paris овластява всяка жена да поеме отговорност за живота си, да вярва в себе си, да заеме мястото, което заслужава в обществото и да направи промяна. В основата на това, което марката олицетворява, стои прословутото френско „je ne sais quoi“, визия за самочувствие, която дава сили на всяка жена да се чувства ценна.

За програмата Stand Up срещу уличния тормоз от L’Oréal Paris

По целия свят 80% от жените са станали жертва на уличен тормоз, а 85% от хората заявяват, че не знаят как да се намесят, когато станат свидетели на подобно поведение.

Тъй като уличният тормоз противоречи на всичко, за което се бори L’Oréal Paris, през 2020 г. марката, в партньорство с организацията Right To Be, стартира програмата Stand Up срещу уличния тормоз. Тази програма е фокусирана върху повишаване на осведомеността за този глобален проблем и овластяване на хората да реагират безопасно, когато го преживеят или му станат свидетели, въз основа на методологията 5D, разработена от Right To Be, международна неправителствена организация и експерт в борбата срещу всички форми на тормоз. Методологията 5D на Right To Be се състои от пет лесни и ефикасни инструмента, които помагат на хората да се намесват безопасно, когато станат свидетели на уличен тормоз или самите те го преживеят. До днес над 2,3 милиона души са обучени чрез Stand Up в 45 страни.

За Right To Be

Right To Be е световен лидер в движението за прекратяване на тормоза. Това, което започва като блог, създаден от млади хора с цел споделяне на лични преживявания, свързани с тормоз, бързо прераства в глобална инициатива. Right To Be работи в общностите, за да разбере проблема, да стимулира публичните разговори и да разработи иновативни стратегии, които да доведат до сигурна и приветлива среда за всички.