Виена не успя да се наслади на концертите на Тейлър Суифт заради реална терористична заплаха. Канцлерът Карл Нехамер заяви, че отмяната на трите концерта на поп звездата в австрийската столица тази седмица е била наложителна, защото заплахата е била "много сериозна".

Нехамер окачестви отмяната на концертите като "горчиво разочарование" за феновете, като поясни, че "ситуацията във връзка с очевидното планиране на терористична атака във Виена беше наистина сериозна".

Канцлерът поясни, че след арестуването на заподозрените австрийските служби продължават разследването. Късно вчера организаторите на концертите на Суифт обявиха, че отменят събитията, след като бяха арестувани двама заподозрени, за които се предполага, че са планирали терористични атаки.

"Живеем във време, в което се използват методи на насилие за атака срещу нашия западен начин на живот. Ислямисткият тероризъм застрашава сигурността и свободата на много западни страни. Ето защо ние няма да се откажем от ценностите си на свобода и демокрация, а ще ги защитаваме още по-решително", изтъкна Карл Нехамер.

Тейлър Суифт започна европейската част от турнето си „Eras Tour“ - след двумесечна пауза и издаване на нов албум - на 9 май във френската столица. Певицата свири четири вечери в парижката La Défense Arena, след което продължи турнето си към редица други страни в Западна Европа.

Европейските дати на Суифт бяха значително по-евтини от концертите й в Северна Америка, което стимулира много фенове на певицата да пътуват до Стария континент, за да се насладят на изпълненията й. Най-евтината концертна дата беше във френския град Лион, където цените на ценните хартийки започваха от 76 долара. В сравнение, цените на билетите за концерт на Суифт в САЩ често са четирицифрено число.

Към Тейлър Суифт като подгряваща банда в Европа се присъедини алтернативната рок група Paramore, която откриваше всички дати на нейното турне. Сред най-хитови им песни като “Hard Times,” “Still Into You,” “Misery Business,” “Ain’t It Fun” и други.

Какъв сетлист избра Тейлър за „Eras Tour“? С издаването на новия албум на Суифт, наречен “The Tortured Poets Department”, певицата промени сетлиста от предишните си турнета в Северна Америка. Сега сетлистът от 45 песни вече включва хитови парчета от “Lover”, “Fearless”, “Red”, “Speak Now”, “Reputation”, “Folklore”, “Evermore”, “1989″, “The Tortured Poets Department” и “Midnights”.

Новите песни, които Суифт изпълнява от “The Tortured Poets Department”, включват “But Daddy I Love Him”, “So High School”, “Who's Afraid of Little Old Me?”, “Down Bad”, “Fortnight”, “The Smallest Man Who Ever Lived” и “I Can Do It With A Broken Heart”.

Трите неосъществени концерта във Виена бяха сред финалните дати от европейската част на турнето на Суифт.

Всички последни дати от него сега остават единствено в британската столица Лондон – на 15, 16, 17, 19 и 20 август на стадион Уембли.