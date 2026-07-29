Изглежда, че любовния живот на Ирина Шейк съмвсем не е в застой! Световноизвестният топмодел е свързвана с баскетболната звезда от NBA Девин Букър - мъж, който вече е добре познат и на света на модата заради дългогодишната си връзка с Кендъл Дженър.

Според People отношенията между 40-годишната Ирина и 29-годишния баскетболист са все още в съвсем начален етап, но двамата определено се харесват. Източник, близък до тях, споделя пред изданието, че „всичко е все още прясно“, но между тях има взаимно привличане.

Повод за спекулациите станаха няколко техни появи в Хамптънс - любимо място за почивка и партита на богатите. Шейк и Букър са били забелязани да прекарват време заедно, включително около ресторант в Ийст Хамптън, а срещите им бързо разпалиха слуховете.

Запознанството

Оказва се, че Ирина и Девин не са се срещнали за първи път в Хамптънс. По информация на People двамата са били запознати чрез общи приятели преди няколко месеца.

Сега, по време на лятната пауза на Букър, те се опитват да прекарват колкото се може повече време заедно, преди старта на баскетболния сезон отново да го върне към професионалните му ангажименти.

„Очаквайте да видите Ирина на някои от мачовете му“, казва още източникът пред People, като допълва, че моделът е доста запалена по новия си избраник.

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Разликата във възрастта между двамата също не остава незабелязана - Ирина е с 11 години по-голяма от Девин. Това обаче очевидно не е пречка за новата двойка, която засега предпочита да запази отношенията си далеч от светлината на прожекторите.

Звездните любови на манекенката

Ирина Шейк отдавна е едно от най-разпознаваемите лица на модния подиум, но личният ѝ живот също неведнъж е попадал във фокуса на световните медии.

Моделът има дъщеря - Леа Де Сейн, с актьора Брадли Купър. Двамата бяха двойка от 2015 до 2019 г., а след раздялата успяват да запазят добри отношения и да се грижат заедно за детето си.

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Днес Купър е във връзка с друг известен модел - Джиджи Хадид.

След раздялата си с Купър Шейк беше свързвана с няколко известни мъже, сред които и легендата на американския футбол Том Брейди. Двамата имаха романтична връзка, която периодично се оказваше в центъра на медийното внимание.

Букър и Дженър

Баскетболната звезда също има впечатляваща романтична история. Баскетболистът беше във връзка с Кендъл Дженър от 2020 до 2022 г., като отношенията им преминаха през периоди на раздели и събиране.

Двамата бяха една от най-коментираните двойки в света на спорта и риалити телевизията, а раздялата им беше обяснявана най-вече с натоварените графици и професионалните им ангажименти.

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Днес Кендъл също има нов човек до себе си, макар и не официално потвърдено – актьора Джейкъб Елорди. През последните месеци двамата често попадат в заглавията на таблоидите със своите пътувания и срещи в Съединените щати и извън тях.

Букър пък продължава да бъде едно от големите имена в НБА. Той играе за „Финикс Сънс“ и от години е сред най-разпознаваемите баскетболисти от своето поколение. А ако отношенията му с Ирина Шейк наистина се развият, това със сигурност ще бъде една от най-любопитните звездни двойки на лятото.