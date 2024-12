Рита Ора дебютира с нова къса руса прическа и изрусени вежди на червения килим на наградите за мода на Британския моден съвет в Лондон.

Новата визия на Рита Ора със сигурност ще ви накара да повдигнете вежди.

Изпълнителката на Let You Love Me присъства на церемонията по връчването на модните награди на Британския моден съвет в Лондон на 2 декември заедно със звезди като Риана, Глен Пауъл, Никола Кофлън и др. и дебютира с радикална нова визия, която накара феновете да ахнат.

Снимка: Getty Images

34-годишната певица, която сключи брак с Тайка Уайтити през 2022 г., стъпи на червения килим с чисто нова прическа тип „кестеняво“, като замени брюнетката, с която беше само преди две седмици, с руса прическа, оформена на къси шипове отгоре.

Снимка: Getty Images

Страните на косата ѝ бяха заострени надолу, подчертавайки новата височина на косата ѝ, докато задната част на косата ѝ падаше на брюнетски къдрици над врата.