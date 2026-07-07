На 7 юли рожден ден празнуват две популярни личности от света на киното и музиката – една от най-обичаните български актриси Силвия Петкова и легендарният барабанист на „The Beatles“ Ринго Стар. Макар да ги разделят десетилетия и различни сцени, и двамата са оставили ярка следа в своите професии.

Завършила актьорско майсторство в НАТФИЗ, тя печели симпатиите на зрителите с участията си в редица успешни продукции. Освен на екрана, Петкова продължава активно да играе и на театралната сцена.

Актрисата често споделя моменти от ежедневието си в социалните мрежи и не крие любовта си към пътешествията, природата и активния начин на живот.

На същата дата рожден ден празнува и сър Ринго Стар, роден през 1940 г. в Ливърпул. Като барабанист на „The Beatles“ той става част от една от най-влиятелните групи в историята на популярната музика.

След разпадането на легендарната четворка Ринго Стар изгражда успешна солова кариера с песни като „Photograph, „It Don't Come Easy“ и „You're Sixteen“. Освен музикант, той е и актьор, автор и активен посланик на инициативи, свързани с мира.

Снимка: БГНЕС / EPA

Всяка година на рождения си ден той насърчава хората по света да отправят пожелание за мир точно в 12:00 часа – традиция, която започва през 2008 г. и продължава и до днес.

Вижте част от видео поредицата ни "Един ден със..." Силвия Петкова в следващото видео.