На 29 юли празнуват рожден ден три различни, но еднакво разпознаваеми личности – българските актриси Стефания Колева и Марта Вачкова, както и легендата на Формула 1 Фернандо Алонсо. Те оставят своя отпечатък в театъра, киното, телевизията и автомобилния спорт и продължават да вдъхновяват своите почитатели по света.

Стефания Колева е родена на 29 юли 1973 г. в София. Тя е сред любимите лица на българската сцена и малкия екран, а талантът ѝ я превръща в една от най-разпознаваемите актриси у нас. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Стефан Данаилов, а професионалният ѝ път започва в театъра.

Публиката я познава от множество театрални роли, както и от телевизионни проекти, сред които сериалът „Тя и той“, където изиграва ролята на Силвия. Със своята естественост, чувство за хумор и неподправено присъствие тя печели обичта на зрителите.

На 29 юли 1981 г. в Овиедо, Испания, се ражда един от най-успешните пилоти във Формула 1 – Фернандо Алонсо. Испанецът остава в историята на спорта като двукратен световен шампион, спечелил титлите през 2005 и 2006 г.

Алонсо се превръща в символ на постоянството и борбения дух на пистата. В кариерата си той преминава през някои от най-големите отбори във Формула 1 и продължава да бъде сред най-уважаваните имена в автомобилния спорт. Освен успехите си във Формула 1, испанецът има интерес и към други автомобилни предизвикателства, като участва в престижни състезания извън шампионата.

Снимка: Reuters

Марта Вачкова е родена през 1959 г. в София. Дъщеря е на легендарния актьор Григор Вачков и още от малка е свързана със света на изкуството. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, а след това изгражда впечатляваща кариера в театъра, киното и телевизията.

Зрителите я обикват с нейната топлота, чувство за хумор и неподправена енергия. Тя е сред емблематичните лица на българската телевизия, а ролите ѝ в популярни продукции като „Откраднат живот“ я правят още по-близка до публиката.

Снимка: Facebook

Марта Вачкова често споделя, че най-ценни за нея са моментите, прекарани с любимите хора, а рожденият ѝ ден през годините неведнъж е бил повод за красиви срещи и празници край морето.

Марта Вачкова в предаването „120 минути“ - вижте в следващото видео.