Лятото рядко минава по план. Един ден започва с тренировка в парка, продължава с няколко часа работа от терасата на някое кафене и завършва с резервация за уикенд пътуване в последния момент. Именно затова безжичните слушалки се превръщат в едно от онези устройства, които почти не сваляме – независимо дали слушаме музика, подкаст, провеждаме разговори или просто искаме малко лично пространство в шумния град.

За идващото лято A1 предлага избрани модели безжични слушалки Huawei в брой и на лизинг, като при покупка на втори чифт получавате 50% отстъпка от цената в брой на модела с по-ниска стойност. Всички устройства са съвместими и с iOS, и с Android. Подходящ момент както за личен ъпгрейд, така и за подарък на любим човек.

Huawei FreeBuds SE 4 ANC са за хората, които прекарват голяма част от деня навън. Те комбинират до 50 часа слушане с кутийката за зареждане и бързо зареждане, което осигурява до 4 часа работа само за 10 минути. Това ги прави удобни за дълги пътувания, работни дни в движение или фестивали и събития, където не винаги има възможност за зареждане. Трите режима на активно шумопотискане (ANC) помагат да остане само музиката – независимо дали сте в самолет, метро или оживено заведение. Леката конструкция и IP54 защитата от прах и водни пръски ги правят подходящи и за тренировки или разходки в жегите.

Huawei FreeBuds 7i са добър избор за хората, които често преминават от музика към разговори и обратно. Те използват интелигентно ANC 4.0 и система с три микрофона плюс микрофон с костна проводимост, за да поддържат гласа ясен дори при вятър или в много шумна среда. Това ги прави удобни за разговори по време на път или работа от различни места. 360° пространственият звук и 11-милиметровият четиримагнитен говорител създават по-завладяващо усещане при слушане на музика, подкасти или гледане на филми, а с до 35 часа възпроизвеждане слушалките ще издържат дори през най-дългите летни дни.

Huawei FreeClip 2 са сред най-интересните предложения в селекцията със своя open-ear дизайн и изключително леко усещане при носене. Те са подходящи за хора, които прекарват часове със слушалки – докато се движат из града, работят, пътуват или спортуват. Вместо да натоварват ухото, FreeClip 2 са създадени за по-комфортно целодневно носене, като едновременно предлагат адаптивна сила на звука и технологии за подобряване на гласа. До 9 часа работа с едно зареждане и до 38 часа с кутийката ги правят удобни за натоварените дни, а IP57 защитата от вода и пот е сериозен плюс за тренировки и активности на открито. Моделът поддържа и управление с жестове и движения на главата – практична функция, когато ръцете са заети.

Huawei FreeBuds Pro 5 са насочени към потребителите, които искат слушалките им да звучат толкова впечатляващо, колкото изглеждат. Моделът комбинира двуядрено AI шумопотискане, акустична система с двоен говорител и безжично предаване без загуби с до 2.3 Mbps. Резултатът е по-дълбок бас, по-чисти високи честоти и усещане за по-плътен и детайлен звук – независимо дали става дума за плейлист за път, филм по време на полет или гейминг вечер у дома. Пространственото аудио допълва усещането за пълно потапяне, а ергономичният дизайн и IP57 защитата позволяват комфортно използване през целия ден.

Всички модели безжични слушалки Huawei, участващи в кампанията, можете да откриете в магазините на A1 и онлайн на a1.bg, като при покупка на два модела от селекцията получавате 50% отстъпка от цената в брой на устройството с по-ниска стойност. Защото през лятото не само дестинацията има значение, а и саундтракът, с който стигате дотам.