Слухове за нова връзка на легендата на НБА Скоти Пипън заляха социалните мрежи, след като в интернет се появиха негови снимки с млада жена, за която се твърди, че е едва на 23 години.

60-годишният шесткратен шампион на НБА с Чикаго Булс бе заснет да позира за снимки в компанията на младата дама. Видеото бързо стана вайръл, като популярни американски профили в социалните мрежи посочват, че жената е на 23 години.

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Засега Пипън не е потвърдил, че има романтична връзка с нея.

Въпреки това темата предизвика множество реакции. Сред коментиралите бе и бившата звезда на Далас Каубойс Дез Брайънт, който написа: „Какво сте се захванали със Скоти!“.

Видео от общата им поява вече е събрало над три милиона гледания в социалната мрежа X.

Още през април започнаха спекулации около личния живот на Пипън, след като беше забелязан с „мистериозна жена“.

След шумния си развод с риалити звездата Ларса Пипън, баскетболната легенда предпочита да пази личния си живот далеч от публичното внимание.

Снимка: Getty Images

Бракът с Ларса Пипън

Скоти Пипън и Ларса се запознават в Чикаго през 1995 г. Двамата имат четири деца – Скоти-младши, Престън, Джъстин и София.

През 2016 г. се разделят, но впоследствие правят опит да спасят брака си. Две години по-късно започват официална процедура по развод, която приключва по взаимно съгласие през 2021 г.

През последните години именно Ларса често привличаше вниманието към отношенията им. В интервю за риалити предаването The Real Housewives of Miami през 2023 г. тя направи откровени признания за интимния им живот: „Бях омъжена 23 години и правехме секс по четири пъти всяка вечер.“

Снимка: Getty Images

Тя допълни: „Три пъти седмично не е нищо. Ние правехме секс четири пъти на вечер, всяка вечер. Нямахме нито един почивен ден в продължение на 23 години.“

Любовният живот на Ларса също предизвика шум

След развода Ларса Пипън попадна в центъра на вниманието заради връзката си с Маркъс Джордан – сина на Майкъл Джордан. Именно този роман предизвика огромен интерес, тъй като отношенията между Джордан и Пипън се влошиха след документалната поредица The Last Dance на Netflix.

Снимка: Getty Images

Ларса и Маркъс Джордан се разделиха през 2024 г.

Въпреки развода Скоти и Ларса поддържат добри отношения като родители и продължават заедно да се грижат за децата си. Пипън активно подкрепя синовете си Скоти-младши и Джъстин в развитието на техните баскетболни кариери.

Снимка: Getty Images

От своя страна Ларса неведнъж е споделяла, че финансовата ѝ зависимост от Пипън я е карала да се чувства „в капан“ по време на брака им. В същото време тя нееднократно е изразявала уважението си към него, подчертавайки, че въпреки трудния развод никога не е говорил лошо публично за нея.

Скоти Пипън е сред най-великите баскетболисти в историята на НБА. По време на кариерата си той участва в седем Мача на звездите, печели шест шампионски титли с Чикаго Булс и завоюва два олимпийски златни медала с националния отбор на САЩ – през 1992 и 1996 г.