Теа Минкова и Наум Шопов се отправиха на специално семейно пътешествие до Барселона. Известната двойка, дъщеря им Амая и двете ѝ баби прекараха няколко незабравими дни в испанския мегаполис на брега на Средиземно море, демонстрирайки хармонични отношения и разбирателство.

Актьорът и водещ на „Ергенът“ и неговата половинка споделиха, че за тях това не е просто поредната почивка, а пътуване, което вече се е превърнало в красива семейна традиция.

„И честно казано, винаги си прекарваме страхотно“, категорична е Теа Минкова.

Освен начин да съберат близките си и да създадат още общи спомени, тези пътувания имат и по-дълбок смисъл за двойката. Теа признава, че за нея и Наум е важно дъщеря им да расте с усещането за близост, обич и силна семейна връзка.

Снимка: Facebook

„За нас е важно и да даваме пример на Амая“, споделя инфлуенсърката.

„Да вижда колко важни са семейството, близостта и времето, прекарано с хората, които обичаме. Защото в крайна сметка именно тези моменти остават и точно тях не бива да изпускаме“, пише още Теа.

От снимките, споделени в социалните мрежи, се вижда как всички споделят красиви места и вкусна местна кухня.

Снимка: Facebook

Известната двойка, която е заедно от повече от 13 години често споделя моменти от общото си време заедно, а дъщеря им Амая вече е на 6 години. Малкото момиче расте пред очите на последователите им, които неведнъж са ставали свидетели на важни поводи и празници в семейството.

Любовната история на Теа и Наум започва още след ученическите години. Двамата се познават от училище, но истински се преоткриват по-късно, при случайна среща в София.

„Познаваме се от училище, тя е 1 година по-голяма от мен, но се открихме след завършването. Засякохме се случайно в тунела до Софийския университет. Започнахме да си чатим, като по цели нощи си писахме. Теа един месец не искаше да се видим“ – разказва Наум в “Животът по действителен случай“.

Първата им среща се оказва съвсем непринудена, но поставя началото на връзка, която продължава и до днес.

Снимка: Facebook

„Най-накрая се видяхме в центъра, той яде един дюнер, пихме вода… Две седмици по-късно заживяхме заедно. Със сакчетата ту у нас, ту при него. Така изкарахме 4-5 години“ – пояснява Теа.

Двамата са сгодени, но все още нямат брак. Въпреки това са една от най-разпознаваемите и успешни млади двойки у нас.