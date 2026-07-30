Джордж и Амал Клуни бяха принудени да напуснат дома си във Франция заради мащабните горски пожари, които продължават да опустошават различни части на Европа.

Съпрузите, заедно с 9-годишните си близнаци Александър и Ела, живеят в град Бриньол, разположен в региона Прованс-Алпи-Лазурен бряг в Югоизточна Франция. Именно този район е сред най-силно засегнатите от огнената стихия, която обхвана Франция, Испания, Италия и Гърция.

Новината за евакуацията стана известна чрез писмо, което двойката изпрати до кмета на Бриньол, потвърди представител на Джордж Клуни.

„В момента нямаме представа дали красивият ни дом ще устои на това ужасно бедствие“, започва писмото. „Напускаме Бриньол, но аз и Амал сме решени, независимо какво се случи с нашето селище, да останем част от тази общност и да помогнем за възстановяването ѝ“, продължава посланието. Обичаме Бриньол и приятелите си, които живеят там.“

Според Associated Press пожарите във Франция вече са обхванали площ, четири пъти по-голяма от тази на Париж. По данни на CNN около 224 000 души са били евакуирани в региона Жиронд, а още 3 000 - в Прованс-Алпи-Лазурен бряг.

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64-годишният Джордж Клуни и 48-годишната Амал Клуни винаги са пазили личния си живот далеч от светлината на прожекторите. Но в интервю за Esquire през октомври 2025 г. актьорът разкри защо семейството е избрало именно ферма във Франция за свой постоянен дом. Освен този имот Клуни притежава имение в Англия, вила на езерото Комо в Италия и още една къща близо до семейството си в щата Кентъки.

„Голяма част от детството ми премина във ферма и като малък мразех този начин на живот“, споделя той. „Но за децата ни е различно - не прекарват времето си, забили поглед в таблетите. Животът им е много по-пълноценен.“

Актьорът признава още, че се е притеснявал да отглежда децата си в Лос Анджелис и средата на Холивуд. „Имах чувството, че никога няма да получат истински шанс за нормален живот. Не искам децата ми да растат, притеснявайки се от папараци или постоянно да бъдат сравнявани с децата на други известни личности. Докато във Франция хората не се впечатляват особено от славата."

Няколко месеца по-рано, през февруари 2025 г., Клуни признава и пред The New York Times, че никога не си е представял, че основният му дом ще бъде селска къща. "Сега карам трактор и върша всички онези фермерски неща. Оказва се, че това е най-добрият шанс аз и семейството ми да водим нормален живот.“