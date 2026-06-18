Джудит „Джуди“ Уайлър Шелдън - дъщеря на трикратния носител на „Оскар“ Уилям Уайлър, и съпругът ѝ са били намерени безжизнени в автомобил край междущатска магистрала в Калифорния в понеделник.

Името на Уайлър остава в киноиндустрията като един от най-титулуваните режисьори. Със своите 12 номинации за награда „Оскар" в категорията за най-добър режисьор, той е най-номинираният режисьор в историята на Филмовата академия на САЩ.

Джудит Шелдън беше на 84 години, а Уайли - на 86 години. Причината за смъртта им остава неизвестна.

Уилям Уайлър – майсторът на класическото кино

Уилям Уайлър (1902–1981) е един от най-значимите режисьори в историята на американското кино. Известен със своя перфекционизъм, внимание към детайла и способност да работи успешно в различни жанрове, той оставя трайна следа в развитието на филмовото изкуство през 20 век.

Филмите му „Бен-Хур“ (1959), „Най-добрите години от нашия живот“ (1946), „Госпожа Минивър“ (1942), „Римска ваканция“ (1953) и други печелят както възторжени акламации сред критиката, така и високи позиции в боксофис класациите.

Уилям Уайлър е сред режисьорите, които превръщат киното в зряло изкуство. От романтични истории до исторически епоси и социални драми, неговите филми продължават да вдъхновяват режисьори, актьори и зрители по целия свят. Неговото творчество остава символ на висок професионализъм и художествено съвършенство в класическото кино.

Уилям Уайлър е известен с многобройните повторения на сцените, които изисква от актьорите, за да постигне максимална убедителност. Поради това получава прозвището „Четиридесет дубъла Уайлър“. Неговите филми се отличават с психологическа дълбочина, прецизна композиция и внимание към човешките взаимоотношения. Той е носител на три награди „Оскар“ за най-добър режисьор и е номиниран рекорден брой пъти – цели 12.

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Ранни години

Уилям Уайлър е роден на 1 юли 1902 г. в Мюлуз, тогава част от Германската империя (днес във Франция). Израства в семейство с интерес към изкуството и културата. През 20-те години на миналия век емигрира в Съединените щати, където започва работа в филмовото студио Universal Pictures. Първоначално изпълнява различни технически и административни задачи, преди да получи възможност да режисира.

Възход в Холивуд

През 30-те години Уайлър се утвърждава като един от най-надеждните режисьори в Холивуд. Той снима както драми, така и романтични и исторически филми, като демонстрира изключителна способност да извлича силни актьорски изпълнения. Сред ранните му успехи са с Dodsworth (1936), „Брулени хълмове“ (1939) и The Letter (1940).

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Военни години

По време на Втората световна война Уайлър служи във военновъздушните сили на САЩ и заснема документални филми. Един от най-известните му проекти е The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress, който показва живота на екипаж на американски бомбардировач. Работата му по фронтовата линия оказва силно влияние върху по-късните му филми.

Големите шедьоври

След войната Уайлър режисира редица произведения, смятани днес за класика.

„Най-хубавите години от живота ни“ (1946)

The Best Years of Our Lives разглежда трудното завръщане на ветераните към цивилния живот след войната. Филмът печели множество награди и се превръща в едно от най-влиятелните произведения за следвоенна Америка.

„Римска ваканция“ (1953)

Roman Holiday е романтична класика с участието на Audrey Hepburn и Gregory Peck. Филмът носи на Хепбърн първата ѝ награда „Оскар“ и остава един от най-обичаните романтични филми в историята.

„Бен-Хур“ (1959)

„Бен-Хур“ е най-мащабният проект в кариерата на Уайлър. Историческият епос печели 11 награди „Оскар“ – рекорд за времето си – и затвърждава репутацията му като един от най-великите режисьори на Холивуд.

Снимка: Getty Images

В произведенията му блестят имената на големи звезди от Златната епоха на Холивуд – Кърк Дъглас, Бети Дейвис, Лорънс Оливие, Грегъри Пек, Одри Хепбърн, Хъмфри Богарт, Гари Купър и много други.

През 1976 г. Уилям Уайлър става четвъртият носител на учредената от Американския филмов институт награда за цялостен принос към американската култура.

Американският филмов режисьор, сценарист и продуцент умира през 1981 г.

Джудит Шелдън е дъщеря на Уилям Уайлър и актрисата Маргарет Таличет. Тя посвещава десетилетия на съхранението на историята на нямото кино и бе обичана фигура в културната общност на Сан Франциско. Най-дългогодишната ѝ кауза бе Фестивалът на нямото кино в Сан Франциско, в чийто борд участваше.

Двамата със съпруга ѝ Уайли Шелдън споделяха близо 60 години брак и имат двама синове - Кристофър и Самюъл.

„Потресени сме от тази новина. Джуди и Уайли бяха много скъпи за нас и бяха позитивно присъствие на всичките ни събития“, заяви артистичният директор на Фестивала на нямото кино в Сан Франциско Анита Монга пред „Сан Франциско Кроникъл“.