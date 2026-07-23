Попфолк изпълнителят Константин също се оказа сред засегнатите от силната буря, която в сряда следобед връхлетя българското Черноморие.

Стихията нанесе щети и в дома му в местността „Буджака“ край Созопол, където мощният вятър изхвърли градинските мебели в басейна и разпиля вещи из двора.

Мощна буря премина през тази седмица по крайбрежието на Черно море този следобед – от Варна, през Созопол и всички южни курорти бяха ударени от силен вятър и обилно количество валежи.

Преди броени дни певецът отбеляза шумно своя 50-и рожден ден, а преди броени месеци Коцето показа и новата си къща край морето. Изпълнителят е роден на 17 юли 1976 г. в София.

"50 години - с музика, с любов и… с благословия! Готов съм за следващите! Сили имам, настроение имам, а с такива приятели, колеги и семейство до мен - спиране няма! Благодаря ви за незабравимата вечер - за любовта, енергията и че ме търпите! Половин век живот, а най-хубавото тепърва предстои!", написа тогава певецът в социалните мрежи.

След празника той останал в къщата със семейството си за кратка почивка, но вместо спокойствие се сблъскал с една от най-сериозните летни бури по Южното Черноморие през тази година.

Константин успял да заснеме мрачните облаци, които се приближавали, а малко по-късно районът бил връхлетян от проливен дъжд и силни пориви на вятъра. Само за минути дворът бил обърнат с главата надолу – част от вещите попаднали в басейна, а други били отнесени от стихията.

Случилото се се вижда и във видеата, които изпълнителят сподели в Инстаграм профила си.

Припомняме, че ден преди рождения си ден, 16 юли, попфолк певецът Константин пусна ново дуетно парче не с кого да е, а с дъщеря си Мариана. "Няма да се дам" е дебютният проект на младата изпълнителката. Видеото към песента вече е качено в платформата YouTube, като гордият татко не скри вълнението си за пътя, по който поема момичето му.

В публикация в Instagram, в която обявява пускането на песента, той написа: "Ще споделя емоционален момент от живота ми! Гледайте новата ми песен “Няма да се дам“ с моята дъщеря Мариана. Надявам се да усетите същата емоция каквато усетих аз по време на създаването."

Семейният им дует бързо събра положителни реакции в мрежите. Мариана определено върви по стъпките на баща си и показва отличителен талант!