Световноизвестният японски писател Харуки Мураками каза, че книгите му са "напълно различни" от това, което може да създаде изкуственият интелект (ИИ), в интервю, публикувано днес по повод излизането на новия му роман, предаде АФП.

"Историята на Кахо" (The Tale of Kaho) - първата книга на Мураками, в която главният герой е жена, беше пусната в продажба в полунощ в Япония, като пред книжарниците се образуваха опашки от стотици почитатели.



"Изкуственият интелект взема предвид всичко, което се е случило досега, и прави аналогии", каза Мураками в интервю за информационната агенция Киодо.



"Процесът, чрез който аз пиша романи, обаче е напълно различен", добави той.

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Бързият напредък на генеративния изкуствен интелект направи възможно тези модели да пишат цели романи. Въпреки това ролята на един романист се състои в това "да създаде нещо ново, което ти хрумва изведнъж", каза още Мураками.

Авторът на "Норвежка гора" и "Кафка на плажа" е известен с разказите си, претворяващи абсурда и самотата в съвременния свят. Творбите му са преведени на около 50 езика, пише още БТА.

Когато е погълнат от писането на история, героите му се появяват внезапно и "това не е нещо, което произтича от аналогии", обясни Харуки Мураками, допълвайки, че "изкуственият интелект вероятно не може да направи същото".



Книгата, пусната в продажба днес, е първият му роман, в който главният герой е жена - Кахо, отбелязва на сайта си издателят му "Шинчоша".

"Имах усещането, че виждам света през очи, различни от тези, които обикновено използвам", сподели писателят в друго интервю за в. "Асахи".

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"Разбира се, мога само да си представям светогледа на жените", добави той. "Когато обаче пишех "Кафка на брега", гледах на света през очите на петнадесетгодишно момче, и в този смисъл един романист може да стане каквото си поиска", каза още авторът.

Харуки Мураками посочи още, че не обича особено да нищи отношенията между родители и деца. "Всеки път обаче, когато пиша роман, имам желанието да опитам нещо, което още не съм правил", допълни той.

"Написах този роман, като се поставих на мястото на Кахо", каза Мураками, цитиран от Асошиейтед прес.

Неговото изявление привлече вниманието на много фенове, тъй като повечето от главните герои на писателя са млади мъже или мъже на средна възраст.

"Очаквам с нетърпение да разбера как ще се развие историята около главната героиня", каза Наоюки Ямано, първият клиент, купил новия роман на Харуки Мураками на събитие в голяма книжарница в Токио по случай пускането му в продажба.

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Първоначално романът започва като кратък разказ, озаглавен "Кахо", който Харуки Мураками прочита на литературно събитие преди две години в университета "Васеда", неговата алма матер в Токио, отбелязва Асошиейтед прес.

Такуми Хашимото, служителка в офис, която присъства на събитието по повод излизането на романа заедно с трима колеги от клуб за четене на книги на Мураками, сподели, че се надява да проследи историята от гледната точка на жена главна героиня и да разбере как тя се е развила от няколко разказа за Кахо до пълноценен роман.

Новата книга на 77-годишния Харуки Мураками, редовно споменаван като кандидат за Нобелова награда за литература, излиза три години след предишния му роман "Градът и неговите несигурни стени", в който главният герой се сблъсква с любовта, загубата и границите между реалния и подсъзнателния свят.