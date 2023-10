Двоен билет за кралиците на диското Прешъс Уилсън и Саманта Фокс пускат организаторите на партитата „Ретро“ на 17 ноември и „Диско Дивас“ на 24 ноември в столичния клуб „Ялта“ поради големия интерес към събитията.

Билетът е на цена от 85 лева и включва достъп до двете партита с участието на Прешъс Уилсън и Саманта Фокс плюс уроци по диско танци от дует „Expose“ в зала 2 на столичния клуб „Ялта“.

Специални зони, аранжирани като в прочутия клуб СТУДИО 54 в Ню Йорк правят организаторите, за да пресъздадат диско атмосферата на 70-те- началото на 80-те години.

Ирина Флорин подготвя специална изненада за феновете като ще представи някои от най-големите си хитове като „Цвят лилав“ , „Мога“ и „Пътуване“ в нови диско ремикси. Очаква се за хита „Пътуване“ на сцената да се качи и Мариус Куркински, който участва в хита и клипа на „Бел Епок“.

Снимка: Ирина Флорин/ Диляна Флорентин

„Ретро парти“ на 17 ноември и „Диско Дивас“ на 24 ноември ще върнат атмосферата на класическите диско партита. Дрескод от епохата, специална сцена и светлини ефекти ще превърнат клуб „Ялта“ в сцена за танци с добро настроение.

Прешъс Уилсън ще се качи на сцената в 23 часа на 17 ноември, за да представи за първи път пред българска публика новото си шоу „Диско кралица“, събрало най-големите й хитове. С него вокалистката на група „Иръпшън“ отбелязва 50 години успешна кариера като солов артист.

Саманта Фокс идва със своя диско балет. Нейният спектакъл , с който обикаля Европа през последната година започва в 23, 30 часа на 24 ноември. И тя е заложила на големите си хитове като Touch Me (I Want Your Body) и Never Gonna Fall in Love Again.

За тези, които искат да научат по-добре различни диско стъпки ще се грижи през цялото време дует “Expose” в зала 2 на клуб „Ялта“, където Цвети и Светльо ще предадат своя опит от дансингите на най-известните европейски клубове.

За доброто настроение на дансинга на 17 ноември ще се грижи DJ DIMI, а на 24 ноември DJ Глория Петкова.

Билети за двете събития и за двойния билет тук: https://www.eventim.bg/bg/artist/retro-party--disco-divas-487/profile.html