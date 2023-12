Шотландската марка уиски The Macallan обяви своето партньорство със сестрите Стела и Мери Маккартни, което обединява общата им страст към природата.



Съвместната работа на Стела и Мери с The Macallan доведе до създаването на третото издание на The Harmony Collection - годишна серия с лимитирани издания, подчертаваща иновациите и креативността на марката.

Третото издание на The Harmony Collection е в почит към земите на Шотландия, които свързват хората от различни поколения, населявали тези места.





В рамките на годишната серия се представят две уникални издания: The Macallan Harmony Collection Amber Meadow и Green Meadow, вдъхновени от любовта на сестрите Маккартни към Шотландия и техните спомени от шотландската провинция.



За да бъде подчертана тази връзка, кутиите на двете издания са направени от екологично чисти материали, извлечени от шотландските тревни площи. Освен акцентиращи върху значението на рециклирането и възобновяването на материали, кутиите включват и кадри на имението The Macallan, заснети от Мери Маккартни.

Вкусовите характеристики на новото издание на The Macallan също са вдъхновени от природата в Шотландия, с използването на комбинация от дъбови бъчви, обработвани със шери и бърбън.





Главният уиски създател Стивън Бремнър отбелязва: „В The Macallan Harmony Collection Amber Meadow може да откриете един истински свят. Това е едномалцово уиски, пропито с аромат на топли ливади и зрели полета с ечемик, с богат завършек, наситен с аромат на цитрусови плодове. Със своя 100% естествен летен вечерен цвят, получен от изключителните бъчви от дъб, обогатени с шери и бърбън, то отразява богатството на вкуса. Ароматите на свежи цитрусови плодове, ванилия, кокос и зрели полета с ечемик се допълват от нотки на дъб, лимон, пъпеш, а съчетани с класически сладкиш и бадем със зелен чай, те предшестват богат и сладък завършек.“



Партньорството между сестрите Маккартни и The Macallan е дебют, отразяващ творческия процес и общата им любов към природата. Сътрудничеството се отразява и в лимитираната колекция "Together", предлагаща на почитателите специално създадени аксесоари за дома. Тя включва лимитирана селекция от 11 предмета за различен начин на живот, проектирани от тях и изработени с майсторство от опитни занаятчии.

Колаборацията между сестрите Маккартни и The Macallan се подчертава и чрез дебютното им общо лого, което обединява двата изключителни бранда.

Създадено без компромиси.