След края на света най-опасни са оцелелите. През дългогодишната си впечатляваща кариера Ридли Скот ни е отвеждал в някои от най-вълнуващите и незабравими светове на съвременното кино, а този август легендарният режисьор ще ни поведе отвъд края на света с изключително интимната, но едновременно с това амбициозна история "Кучешките звезди".

Адаптация на едноименния постапокалиптичен роман на Питър Хелър, "Кучешките звезди" разказва за Хиг – самотен пилот, който живее в хангара на малко изоставено летище с кучето си и единствения си съсед – въоръжен до зъби мизантроп.

Сред руините на някогашния свят той се опитва да запази не само живота си, но и спомена за това какво означава да бъдеш човек.

Но когато далечен радиосигнал разклаща крехкото му равновесие, Хиг се впуска в пътешествие отвъд познатото – в търсене на нещо, което може да върне смисъла в свят, изгубил почти всичко.

Новият трейлър на "Кучешките звезди" предлага сдържан и минималистичен поглед към историята, в който акцентът пада върху изолацията, психологическото състояние на героите и условията на оцеляване.

Видеото залага на по-бавен ритъм и постепенно изграждане на напрежението, като само загатва за надвисналия неизбежен сблъсък.

С впечатляваща визия и фокус върху човешкото измерение на оцеляването в крайни условия, филмът обещава по-различен подход към постапокалиптичната история, който разчита повече на атмосфера и психология, отколкото на класически екшън и жанрови тропи.

Режисьор на "Кучешките звезди" е Ридли Скот (Пришълецът, Гладиатор, Блек Хоук, Марсианецът, Домът на Gucci), а сценарият е на Марк Л. Смит (Завръщането, Туистърс, American Primeval), по едноименния роман на Питър Хелър.

В ролите са Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Маргарет Куоли, Гай Пиърс, Бенедикт Уонг и др.