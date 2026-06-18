Не е важно за кого живееш, а за кого си готов да умреш! Този септември носителят на „Оскар“ Брад Пит и режисьорът Дейвид Ейър (Краят на смяната, Ярост, Пчеларят: Смъртна присъда) ни отвеждат дълбоко в суровата пустош на Аляска с напрегнатия трилър "Сърцето на звяра". Чрез безмилостния сблъсък между човека и природата филмът изследва неразрушимата връзка между бивш военен и неговото вярно бойно куче, изправени пред най-голямото си изпитание.

"Сърцето на звяра" проследява офицера от Специалните сили Джеймс Белмонт и четириногия му боен другар Один, които след тежка самолетна катастрофа остават блокирани в един от най-дивите и негостоприемни райони в Аляска, известен с прозвището „Сърцето на звяра“.

Изолирани от всякаква помощ и изправени пред смъртоносни природни условия, двамата трябва да използват всяко умение и всеки инстинкт, за да оцелеят. Докато се борят със студа, дивите животни и изтощението, между тях се разгръща история за вярност, приятелство и взаимно спасение.

Без да разчита на излишен патос, първият трейлър на "Сърцето на звяра" разкрива суровия реализъм на изпитанието и емоционалния център на филма. Изграждайки напрежение чрез постоянната заплаха на величествената, но безпощадна природа и усещането за пълна изолация, видеото подчертава изключителната и затрогваща връзка между Джеймс и Один, произтичаща от тяхната обща бойна история.

Обещанието е за въздействащ трилър, който надхвърля жанровите си граници и превръща оцеляването в разказ за доверие, жертва и човечност в екстремни условия.

Режисьор на "Сърцето на звяра" е Дейвид Ейър (Краят на смяната, Ярост, Пчеларят: Смъртна присъда) по сценарий на Камерън Александър. Продуценти са Оливия Хамилтън, Марти Боуен, Дейвид Ейър и Брад Пит, а сред изпълнителни продуценти са Деймиън Шазел и Крис Лонг. В ролите са Брад Пит, Дж. К. Симънс и Ана Ламбе.

Покоряваме "Сърцето на звяра" от 25 септември само в кината - гледайте трейлър на фиулма в следващото видео: