Готови ли сте да отговорите на "Почукването"? Майсторът на страховитите мистерии М. Найт Шамалан ("Шесто чувство", "На парчета", "В капана на времето") ще ни предложи най-смразяващия и напрегнат трилър в забележителната си кариера до момента, който ще потърси отговор на въпросите какво сте готови да жертвате, за да предотвратите Апокалипсиса и какво бихте избрали да спасите – семейството си или човечеството?

"Почукването" е адаптация на романа "The Cabin at the End of the World" на Пол Трембли ("Призраци в моята глава") и разказва за малко момиче и нейните родители, които отиват на почивка в отдалечена хижа, дълбоко в горите на Ню Хемпшир.

Скоро на вратата се почуква и идиличната им ваканция е прекъсната от четирима въоръжени непознати, които ги взимат за заложници и ги поставят пред ужасяващ избор, от който зависи съдбата на човечеството. С ограничен контакт с външния свят, семейството трябва да вземе решение в какво да вярва, преди всичко да бъде загубено.

Първият трейлър на "Почукването" ни потапя в изключително напрегнатата атмосфера на филма, който разбива познатите клишетата, като взима елементи от поджанровете „хижа в гората“ и „нахлуване в дома“ и ги обединява с драматургичната и психологическа дълбочина на класическата драма, давайки заявка за незабравима мистерия, която ще държи зрителите в киносалоните с изпънати нерви и на ръба на седалките от първата до последната минута.

Режисьор на "Почукването" е М. Найт Шамалан (Шесто чувство, На парчета, В капана на времето), който е и сценарист, наравно с Майкъл Шърман и Стив Дезмънд, по романа The Cabin at the End of the World на Пол Трембли. В ролите са Джонатан Гроф, Бен Олдрич, Дейв Батиста, Рупърт Гринт, Кристен Чуи, Аби Куин, Ники Амука-Бърд и др.

Предизвикани сте! Ще отговорите ли на "Почукването" от 3 февруари само в кината?