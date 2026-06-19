Традиционният шампионски парад в града победител в НБА тази година събра стотици хиляди фенове по улиците на Ню Йорк. Те излязоха, за да празнува първата титла на Никс от 53 години насам.

Една възрастна двойка обаче бързо привлече погледите - двамата облечени като младоженци изцяло в оранжево-сините цветове на любимия си баскетболен отбор. И превърнаха победата в свой личен празник.

Всъщност, 61-годишната Денис и 65-годишният Смит, които са заедно едва от осем месеца, не са сключили истински брак по време на парада. Целта им е била да отбележат символично любовта си един към друг - и най-вече към любимия Никс, отбор, който подкрепят още от началото на 70-те години.

Идеята за „сватба с Никс“ идва именно от Денис, която решава да превърне финалите в емоционално и визуално преживяване. Партньорът ѝ с готовност приема идеята. А истинската сватба са планирали за края на годината.

Снимка: instagram/nypost

Появата на двойката бързо се превърна в една от най-обсъжданите сцени на парада. Денис, която е моден дизайнер, впечатли с ръчно изработената рокля, обсипана със сини пайети, оранжево-бели детайли и драматични декоративни елементи. Визията и бе допълнена от воал с цветна корона, дантелени ръкавици, спортни обувки и букет в цветовете на отбора.

По нейни думи, изработката на тоалета ѝ е отнела около две седмици.

Партньорът ѝ също бе заложил на тематична визия в синьо и оранжево-бели акценти, в синхрон с празничната атмосфера.

Снимка: Getty Images

Денис и Смит бяха само част от милионите фенове, изпълнили Манхатън за историческия парад, който отбеляза първата титла на Никс от 1973 г. насам. Парадът започна от Батъри Парк и завърши пред кметството, където на отбора бе връчен ключът на града - символичен финал на един ден, в който спортът и градската еуфория се преплетоха в едно. Част от събитието бяха изпълнители като Алиша Кийс и Джей Зи.

Снимка: Getty Images

Още моменти от шампионския парад в чест на победата на Никс, гледайте във видеото: