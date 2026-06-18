Принц Хари и Меган Маркъл ще посетят Великобритания през юли заедно с децата си – седемгодишния Арчи и петгодишната Лилибет, съобщава Би Би Си. До момента Хари и Меган не са коментирали темата, но почитателите им тръпнат в очакване.

Една неочаквана среща

Планираното посещение съвпада с годишнината от създаването на игрите за военни ветерани Invictus Games, основани от Хари в Лондон през 2014 година. Това обаче ще бъде и едва второто пътуване на цялото семейство до Великобритания, откакто херцозите на Съсекс се установиха в САЩ след отказа си от кралските задължения през 2020 г. Основният въпрос около визитата е дали крал Чарлз ще се срещне със сина си и своите внуци. За последно е виждал Арчи и Лилибет по време на честванията за Платинения юбилей на покойната кралица Елизабет II през 2022 година.

През миналата година, в интервю за Би Би Си, принц Хари отново заяви, че се надява на помирение с кралското семейство. През септември 2025 г. той проведе среща с баща си в Кларънс Хаус – първата им лична среща след февруари 2024 г., която мнозина определиха като знак за възможно подобряване на отношенията между тях. Все още не е ясно как ще бъде организирана охраната на Хари, Меган и децата им по време на престоя им във Великобритания. След като се отказа от ролята си на действащ член на кралското семейство, предоставяната му държавна полицейска защита беше ограничена. През май тази година той окончателно загуби съдебната битка за възстановяването ѝ.

Тогава Хари заяви, че не може да гарантира сигурността на семейството си и именно затова не се чувства спокоен да ги води във Великобритания. Въпреки това в края на миналата година Би Би Си съобщи, че условията за предоставяне на охрана при негови посещения отново се разглеждат. Предстоящата визита през юли със сигурност ще привлече сериозен обществен интерес и вниманието ще бъде насочено към развитието на отношенията в британското кралско семейство.