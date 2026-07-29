Марта Вачкова посрещна 67-ия си рожден ден на яхта в компанията на близки приятелки. Празникът премина с много смях, песни и танци, а актрисата и телевизионна водеща сподели, че посреща новата година от живота си с благодарност и без страх от възрастта.

„Добре дошли, 67! Не ме плашите!“

„Изпратих 66-те с много смях, танци и песни. Благодаря на всички приятели, с които споделих изминалата година. Имаше и малко сълзи, но хубавото винаги е много повече от лошото! Добре дошли, 67! Не ме плашите! Обичам ви!“, написа обичаната актриса.

Към емоционалните думи тя добави и кадри от морското приключение, с което отбеляза личния си празник. Облечена в пъстра плажна рокля и с характерната си широка усмивка, Вачкова показа, че умее да се наслаждава на живота с размах и настроение.

Снимка: Инстаграм

От няколко години актрисата не боядисва косата си и уверено показва естествено посивелите си кичури, превърнали се в част от нейния разпознаваем облик.

Първият ѝ рожден ден като баба

Този рожден ден е още по-специален за Марта Вачкова, защото е първият, който тя посреща като баба. На 1 юни дъщеря ѝ Рада Миладинова я дари с първия ѝ внук – Сава.

Момченцето се роди по естествен път в столичната болница „Шейново“ с тегло 3060 грама и ръст 50 сантиметра. Любопитното съвпадение е, че самата Марта Вачкова също е родена в същата болница.

Снимка: Инстаграм

Само преди дни щастливата баба разказа колко много новата ѝ роля е променила живота ѝ.

„Благодаря на Рада и Илия, които ме дариха с най-голямото щастие. Вече 44 дни Сава огрява и пълни живота ми!“, написа тя.

По стъпките на легендарния Григор Вачков

Мартина Григорова Вачкова е родена през 1959 г. в София. Тя е дъщеря на легендарния български актьор Григор Вачков и Силвия Вачкова, а любовта към сцената и актьорската професия наследява от своя баща.

Снимка: Инстаграм

През 1978 г. завършва Техникума по фотография, а четири години по-късно – актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстю Сарафов“ в класа на проф. Николай Люцканов и Маргарита Младенова.

В началото на професионалния си път работи в Драматично-кукления театър „Константин Величков“ в Пазарджик. През 1985 г. става част от трупата на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ в София, а по-късно участва и в постановки на Народния театър и Театрална работилница „Сфумато“.

Широка популярност придобива през 90-те години с телевизионните предавания „Ку-ку“ и „Каналето“. През годините се утвърждава и като телевизионна водеща.

Снимка: Инстаграм

На големия екран Марта Вачкова участва в редица популярни български продукции, сред които „Мера според мера“, „Чичо Кръстник“, „Петък вечер“ и „Аз, графинята“.

Днес Марта Вачкова продължава да бъде сред най-разпознаваемите и обичани лица на българския театър и телевизия – с неподражаемото си чувство за хумор и заразителна усмивка.

В предаването „Тази неделя“ по bTV Марта Вачкова споделя със зрителите огромното си възхищение от изкуството на Рада Цанкова. Вижте: