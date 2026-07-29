Френският диджей и музикант Кавински (50 г.) е открит мъртъв в Париж, съобщи Ройтерс, като се позова на френски медии.

„Води се разследване за причината за смъртта, за да се установят обстоятелствата около нея, тъй като отзовалите се първи не са открили подозрителни неща на местопроизшествието“, каза прокурорът.

Кавински се занимаваше с продуциране на електронна музика и е автор на хита Nightcall от 2010 г. Той участва в церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2024 г. в Париж.

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Роден като Венсан Белорже, изпълнителят постигна международна известност, съчетавайки електронна музика със звуци, вдъхновени от филмови саундтраци и видеоигри от 80-те години на миналия век, за да създаде ретро-футуристична електронна музика, отбелязва „Нюзуик".

Роден на 31 юли 1975 г., то бе сред най-влиятелните фигури в съвременната електронна музика и пионер на синтуейв жанра.

Музикално наследство и кариера

Глобалният хит "Nightcall": Издаден през 2010 г., сингълът става световен феномен, след като е включен в саундтрака на култовия филм Drive (2011) с Райън Гослинг.

Дебютен албум: През 2013 г. издава албума OutRun, който дефинира неговия стил, вдъхновен от 80-те години, аркадните игри и автомобилната култура.

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Завръщане с Reborn: След близо десетилетие пауза, през 2022 г. той затвърди позицията си на електронната сцена с втория си студиен албум.