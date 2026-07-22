След като се оттеглиха от кралските си задължения и се установиха в Калифорния, принц Хари и Меган Маркъл продължават да се наслаждават на живота си далеч от британския двор. Въпреки това двойката не е прекъснала връзката си с Европа, а една от най-важните стъпки в тази посока е покупката на имот в Португалия.

Стратегическо местоположение

Португалия предлага лесен достъп до Великобритания и останалата част от Европа, което улеснява пътуванията на принц Хари по лични и благотворителни ангажименти. Освен това страната е известна с високото ниво на сигурност, благоприятния климат и спокойния начин на живот.

Източници твърдят, че районът, в който се намира имотът, осигурява дискретност и уединение – качества, които са особено важни за семейството след години на засилено медийно внимание.

В страната прекарват време принцеса Юджини и съпругът ѝ Джак Бруксбанк, които от години поддържат близки отношения с Хари и Меган. Близостта до Европа позволява на херцога и херцогинята на Съсекс да бъдат по-близо до Великобритания, без да се отказват от живота си в Съединените щати. Това улеснява както семейните посещения, така и участието в различни обществени инициативи.

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Дом с нова визия

Според последна информация, имението в Португалия преминава през мащабно обновяване. Интериорът ще бъде вдъхновен от стила на престижните клубове Soho House – с модерни решения, естествени материали и уютна атмосфера, която съчетава лукс и комфорт. Промените целят имотът да се превърне в истински семеен дом, а не просто във ваканционна резиденция.

Снимка: Getty Images

Засега основният дом на принц Хари и Меган Маркъл остава имението им в Монтесито, Калифорния. Въпреки това португалската резиденция им осигурява допълнителна свобода при пътуванията и възможност да бъдат по-близо до Европа, когато професионалните или семейните им ангажименти го изискват.