Дженифър Гарнър притежава вила с огромно пространство за отглеждане на различни растителни култури. Актрисата харесва бъде сред природата и животните и го прави по повод Националния ден на фермерите. Денят обаче завършва с малък инцидент, който остава за актрисата като забавен спомен.

52-годишната Гарнър отбеляза деня на фермерите със смешна, но и неприятна публикация в Instagram. Любовта на Гарнър към животните и земеделието, не може да се сравни равна с тази на семейството й, защото очевидно актрисата не се разбира много добре с хвърчащите животни.

„Фермерите са сърцето на страната ни“ – пише Гарънр в своята публикация.

В клипа, който актрисата споделя в своя профил се вижда как се наслаждава на природата около себе си, докато управлява трактор играчка с ремарке. В него тя вози кокошка. В един прекрасен момент обаче, птицата прехвърча право към косата на актрисата. Именно тогава Гарнър подскача доста изплашена и започва да вика.

„Не ми харесва това“ – казва Гарнър във видеото.

След това тя шеговито добавя, че не се разбира особено добре с птици.

Във второто видео Дженифър засажда дърво и прави нещо необичайно за градинарите – тя целува дървото. В следващите актрисата демонстрира, че колкото повече любов показваш на някого, толкова по-щастливо и красиво ще бъде развитието му след това. Така на видеото дървото пораства по-лесно и по-здраво.

Ако не знаете как се работи с трактор – Гарнър показва и това. Актрисата пее, докато се кара машината и жъне сладки картофи.

Дженифър публикува и общи кадри с майка си Патриша Ан Гарнър и покойния си баща Уилям Джон. На нея родителите й са облечени в еднакви сини дънкови гащеризони, а Гарнър е с бял такъв.

Семейството на Гарнър притежава Locust Grove, парцел земя в Оклахома, който нейните баба и дядо са закупили през 1936 г., според The ​​Oklahoman . В крайна сметка Гарнър купува земята през 2017 г. от чичо си Робърт и я използва, за да помогне за отглеждането на културите за своята компания за хранене Once Upon a Farm.

„Семейството ми винаги готвеше с тиква, защото консервираната тиква не е скъпа“ – споделя Дженифър Гарнър.

Актрисата отглежда предимно тикви, боровинки, полски грах, ръж и местни диви цветя. гарнър не се срамува да сподели, че майка й е израснала наистина бедно, именно в тази ферма в Оклахома.