"My Way" на Франк Синатра и "Hey Jude" на "Бийтълс" са сред най-предпочитаните песни, които неизлечимо болни хора във Великобритания избират да ги съпровождат в последните им мигове, сочи ново проучване.

Благотворителната организация за грижи в края на живота „Мария Кюри“, съобщи, че е съставила списък с песни, които хора са предпочели да слушат преди смъртта. Списъкът е съставен след анкета сред близките на починалите по този въпрос, пише още ДПА.

Сред другите песни, посочени от 1000 британци, чиито близки са били обект на грижи в края на живота, са "Over The Rainbow" на Джуди Гарланд, а версията на "I Will Always Love You" на Уитни Хюстън също присъства в плейлиста.

От „Мария Кюри“ заявиха, че музиката може да изиграе „жизненоважна роля в грижите за близките в края на живота им“. 84% от анкетираните са съгласни, че музиката е отпуснала и успокоила техните близки, а шестима от всеки 10 (61%) са обявили, че тя е помогнала за облекчаване на тревожността и емоционалния стрес.

Сред другите ползи са създаването на споделено преживяване, което ги сближава, създаването на усещане за нормалност и отвличането на вниманието на умиращия от физическите симптоми на болестта му, пише още БТА.

Експертът по музикотерапия и почетен старши научен сътрудник на „Мария Кюри“ от Кралския университет в Белфаст д-р Трейси Макконъл поясни: „Неизлечимото заболяване, болката и страхът от смъртта могат да доведат до чувство на безсилие и изолация дори в близките семейства и приятели. Музикотерапията може да помогне на хората да изразят чувствата си и да ги накара да се почувстват по-добре, независимо от здравословното или емоционалното им състояние.“

Благотворителната организация публикува плейлиста с най-популярните песни паралелно с доклад за приоритетите на хората относно начина, по който биха искали да изживеят последните си месеци, седмици и дни.

„Мария Кюри“ заяви, че огромното мнозинство (83%) от 10 500 възрастни, анкетирани за доклада „Обществени нагласи към смъртта, умирането и загубата на близък човек“, смятат, че качеството на живота е по-важно от продължителността на живота при тежко заболяване.

Благотворителната организация за грижи в края на живота съобщи, че хората са заявили желанието си да не изпитват болка през последните дни от живота си (38%), а повече от половината (56%) са заявили, че биха предпочели да умрат у дома.

Благотворителната организация обяви, че надеждите на хората често се различават от „суровата реалност“, като посочи публикуваното миналия месец изследване, според което една трета от умиращите хора в Англия и Уелс са силно засегнати от болка през последната седмица от живота си.

Според медицинската сестра на „Мария Кюри“ Джан Палмър изследването показва „какво е най-важно за умиращите хора“. Тя каза: „Със сигурност не е изненада, че качеството на живот е от основно значение - на първо място в списъка са освобождаването от болка, възможността да се запази достойнството и самоуважението, както и обкръжението на близките".

Освен хитовете на Синатра, „Бийтълс“, Уитни Хюстън и Джуди Гарлънд в списъка присъстват още песните "(Simply) The Best" на Тина Търнър, "Girls Just Want to Have Fun" на Синди Лопър, "Angels" на Роби Уилямс, "What A Wonderful World" на Луис Армстронг, "Beautiful" на Кристина Агилера и "These Are The Days Of Our Live" на „Куин“.

