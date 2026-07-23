1, 1 милион последователи - точно толкова има този инстаграм профил. Но няма нито една публикация! Какво тогава харесват хората? И кой се крие зад името?

Това е профилът на Том Каулиц - немски музикант, китарист, продуцент и подкастър, най‑известен с групата си Tokio Hotel. Той е роден на 1 септември 1989 г. в Лайпциг и е еднояйчен близнак на вокалиста на групата - Бил Каулиц. Том става световно популярен като част от феномена Tokio Hotel, който през 2005–2010 г. се превръща в една от най-големите европейски тийн сензации.

Неговата половинка в живота е Хайди Клум. Том Кауллиц продължава да работи с Tokio Hotel — групата издава нова музика и прави турнета.

Снимка: Instagram

Защо не ползва Инстаграм?

Том няма публикации в Instagram, защото съзнателно избягва социалните мрежи и не желае да бъде активен там. Това не е случайност, а негово ясно заявено лично решение. В няколко епизода на подкаста Kaulitz Hills (трети сезон се появи в нетфликс на 23.07) Том обяснява, че не използва социални мрежи и не се чувства комфортно там. Споделя, че понякога гледа видеа с кучета, както и смешни клипове, но не публикува нищо. Според него социалните мрежи често се използват, за да се „закачат“ хората един друг, а това „не е неговото нещо“.

Въпреки това над 1 милион души са избрали да го последват и все пак са в очакване той да започне да публикува снимки. Рекорден брой последователи успя да събере актрисата Дженифър Анистън с първия си пост в Инстаграм. Първата й снимка в мрежата буквално взриви интернет, събирайки над 10 милиона последователи само за ден.

Къде все пак е активен Том Каулиц?

Том предпочита да общува с фенове само през Spotify. Често той оставя коментари под техни постове. Той казва, че това е неговата „форма на социална мрежа“, защото там средата е "по-контролирана, по-спокойна и без натиск".

От споделеното в сериала става ясно, че не харесва онлайн конфликти и негативни коментари. Също така не иска да бъде част от културата на постоянно показване и сравняване и чувства социалните мрежи като психически натоварващи, особено за хора под светлината на прожекторите.

За сравнение брат му Бил е доста активен в Инстаграм. Той има 3076 поста и 2,5 милиона последователи.