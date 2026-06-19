Принц Уилям направи рядък коментар за семейния живот у дома и разкри какво обичат да правят децата му, когато са далеч от публичното внимание.

43-годишният принц на Уелс говори за живота със съпругата си Кейт и трите им деца по време на посещение във фермата Apricot Centre в Дартингтън, Девън. Там Уилям се запозна с процесите във фермата и разговаря за регенеративното земеделие с управляващия директор Рейчъл Филипс.

След визитата тя разказа, че двамата са обсъдили и отглеждането на плодове и зеленчуци у дома — нещо, което очевидно е част и от ежедневието на принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи.

„Той беше доста впечатлен от нашите ягоди и ми каза, че в Норфолк децата му отглеждат ягоди, малини и марули и имат малка градина“, сподели Рейчъл.

Оказва се обаче, че принцът на Уелс има един голям проблем що се отнася до градинарството и децата — как да ги спре, за да не изядат всичко, което са отгледали.

„Питаше ме как ги отглеждаме и говорихме за това как да спрем децата си да ги изяждат всичките“, допълни тя.

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Вероятно Уилям е имал предвид Анмър Хол — семейното имение с 10 спални в Норфолк, където семейството на Уелс често прекарва училищните ваканции далеч от официалните ангажименти и камерите.

Любовта към градинарството явно е част от възпитанието на кралските деца. Кейт по-рано е споделяла, че принц Луи е отглеждал бакла в училище, а според публикации самата тя има картофи в градината си.

Градинарството е хоби, което децата на Уилям и Кейт споделят и със своите братовчеди — принц Арчи и принцеса Лилибет, които живеят в САЩ с родителите си принц Хари и Меган Маркъл.

Меган също е разказвала, че децата ѝ отглеждат „много зеленчуци“ в дома им в Монтесито и дори си правят малък „фермерски щанд“.

Тя е споделяла, че градинарството е изключително полезно занимание за децата: „Градинарството е наистина страхотно за децата, защото ги учи на търпение и да ценят храната“.

Сред най-големите любители на градинарството в кралското семейство обаче остава крал Чарлз. Монархът от десетилетия развива градината в Хайгроув, която е една от големите му лични страсти.

Снимка: Getty Images

Само преди дни принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи се появиха на балкона на Бъкингамския дворец по време на Trooping the Colour — парада в чест на официалния рожден ден на крал Чарлз. Трите деца на принца и принцесата на Уелс, които са съответно на 12, 11 и 8 години, привлякоха вниманиета с поведението си по време на церемонията — Луи отново открадна усмивките с реакциите си, Шарлот впечатли с увереност и самообладание, а Джордж изглеждаше все по-зрял и спокоен до родителите си.