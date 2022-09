Тимъти Шаламе стана първият мъж със самостоятелна снимка на корицата на британския "Вог" в 106-годишната му история, съобщи списанието на уебсайта си.

Представителите на "силния пол" и преди са се появявали на кориците на списанието, но винаги в компанията на дами.

Пионер е актьорът Хелмут Бергер. На корицата е сниман с Мариса Беренсън в кадъра. Снимката е направена от Дейвид Бейли за броя от юли 1970 г.

През септември 2020 г. на корицата на престижното издание са футболистът Маркъс Рашфорд и моделът Адвоа Абоа.

26-годишният Шаламе е известен с ролите си в "Call Me by Your Name", "Малки жени" и "Кралят". Играе и в "Дюн 2" – новата киноадаптация по романа на Франк Хърбърт, пише още БГНЕС.