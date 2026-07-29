Американската певица Мадисън Биър се сгоди за куотърбека на "Лос Анджелис Чарджърс" Джъстин Хърбърт, съобщи Би Би Си.

Двойката обяви годежа си в социалните мрежи със снимки от предложението за брак, на които се вижда Хърбърт, коленичил с кутийка за пръстен, докато сияещата Биър е клекнала пред него. Съвместната публикация беше с надпис: "Запознайте се с моя годеник".

Играчът в НФЛ (на 28 години) и номинираната за "Грами" певица (на 27 години) бяха забелязани публично за първи път заедно през август 2025 г. Биър редовно е посещавала мачове на "Чарджърс" през миналия сезон, а двойката често е била виждана на срещи на "Доджърс" и "Лейкърс" в Лос Анджелис.

Снимка: Getty Images

Хърбърт трябва да се яви в тренировъчния лагер в сряда за началото на седмия си сезон с отбора. Куотърбекът, който все още няма шампионски пръстен с "Чарджърс", сега се завръща на терена с друг вид пръстен.

Клубът поздрави двойката с публикация в социалните мрежи, а Националната футболна лига (НФЛ) също отправи поздравления в профила си в социалната мрежа X.

Снимка: Getty Images

Биър, двукратно номинирана за наградата "Грами", стана известна през 2012 г., когато Джъстин Бийбър сподели видео с нейно изпълнение на песента на Ета Джеймс "At Last", докато тя беше на 13 години. На следващата година тя издаде дебютния си сингъл с видеоклип, в който се появява и Бийбър.

Снимка: Getty Images

Хърбърт от своя страна участва в клипа на песента ѝ "lovergirl", издадена по-рано тази година, в който двамата се прегръщат и вървят по плажа.