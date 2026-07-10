Кралското семейство на Йордания очаква ново попълнение! Преди ден кралица Рания на съобщи радостната новина, че дъщеря ѝ, принцеса Иман е бременна с второто си дете от съпруга си Джамил Термиотис.

55-годишната кралица сподели новината с трогателна снимка в Instagram, на която се виждат силуетите на двойката заедно с едногодишната им дъщеря Амина, протягаща ръчичка към наедрялото коремче на майка си.

„Нова радост е на път. Поздравления за Иман, Джамил и моята любима Амина, която скоро ще стане голяма сестра“, написа Рания с арабски букви. И добави на английски: „Клубът на внуците се разраства и не можем да бъдем по-щастливи.“

29-годишната Иман е второто от четирите деца на кралица Рания и крал Абдула II. През март 2023 г. тя се омъжи за родения във Венецуела финансист Джамил Термиотис на пищна кралска церемония в столицата Аман.

Двойката посрещна първото си дете – Амина, през февруари 2025 г. Тя е второто внуче на Абдула и Рания.

Първият внук се появи шест месеца по-рано - през август 2024 г., когато престолонаследникът принц Хюсеин и съпругата му Раджуа, посрещнаха дъщеря си Иман, която носи името на своята леля.

Принцеса Иман не поддържа публични профили в социалните мрежи. Именно майка ѝ, кралица Рания съобщи и за първата ѝ бременност през януари 2025 г. След раждането на Амина тя написа, че семейството е „изпълнено с благодарност и огромна радост“.

Снимка: instagram/queenrania

Ще бъде ли бебето в линията за наследяване

Подобно на по-голямата си сестра Амина, и второто дете на принцеса Иман няма да бъде част от линията за наследяване на йорданския престол.

Конституцията на кралство Йордания предвижда, че короната се предава по наследство само по мъжката линия на династията на крал Абдула II. Затова самата принцеса Иман никога не е била в линията за наследяване, въпреки че е дъщеря на действащия монарх.

Съгласно Конституцията, кралската титла преминава към най-големия син на владетеля, след това към неговия най-голям син и така нататък по права мъжка наследствена линия. Все пак, при определени обстоятелства, кралят има право да посочи за престолонаследник един от своите братя.