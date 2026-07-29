Дъщерята на Том Круз и Кейти Холмс Сури Круз е сменила законно фамилното си име, съобщи Page Six. Според изданието 20-годишната студентка вече не използва фамилията Круз и се представя като Сури Ноел.

Смята се, че с избора на новото име тя е отдала почит на майка си, тъй като рожденото име на актрисата е Кейт Ноел Холмс.

Според публични документи, с които Page Six разполага, през октомври 2024 г. Сури се е регистрирала за гласуване в окръг Алегени, щата Пенсилвания, с името Сури Ноел. В момента тя следва в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг.

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Съгласно законодателството на щата жителите трябва да се регистрират за гласуване с официалното си юридическо име.

Не е ясно кога дъщерята на бившата двойка е променила името си, но се предполага, че това е станало в родния ѝ щат Ню Йорк преди да започне обучението си в колеж.

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Кейти Холмс и Том Круз бяха женени от 2006 г. до развода си през юли 2012 г., след който Холмс получи попечителството над Сури.

В интервю за британското издание на списание ELLE през декември 2019 г. актрисата сподели, че тя и дъщеря ѝ „са пораснали заедно“.

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„Радвах се, че станах майка още на двайсет и няколко години. Беше хубаво, че възрастта ни съвпадаше. Всеки етап от живота на дъщеря ми съвпадаше с подходящ етап от моя. Ние сякаш пораснахме заедно“, каза тогава Холмс.