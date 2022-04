Снощи в Лас Вегас бяха връчени 64-ите годишни награди "Грами", като две от най-престижните златни грамофончета грабнаха Silk Sonic (Бруно Марс и Anderson .Paak) - за най-добър запис и песен на годината. Джазменът Джон Батист оглави вечерта с пет награди, включително - за албум на годината. Foo Fighters същевременно спечелиха трите най-престижни рок награди - най-добро рок изпълнение, най-добра рок песен и най-добър рок албум.

Украинският президент Володимир Зеленски се включи изненадващо на церемонията по връчването на наградите "Грами", като призова за подкрепа на страната си и помоли водещите изпълнители в бранша да "запълнят тишината", причинена от войната с музика.

Зеленски се включи с предварително записано послание преди изпълнението на Джон Леджънд на песента "Free", към което се присъединиха украинската певица Мика Нютън, музикантката Сузана Иглидан и поетесата Люба Якимчук.

"Кое е по-противоположно на музиката? Тишината на разрушените градове и убитите хора. Нашите музиканти носят бронежилетки вместо смокинги. Те пеят на ранените в болниците - дори на тези, които не ги чуват. Но музиката така или иначе ще си пробие път. Ние защитаваме свободата си да живеем, да обичаме, да музицираме. На наша земя ние се борим с Русия, която носи ужасна тишина с бомбите си. Мъртвешка тишина. Изпълнете тишината с вашата музика, изпълнете я днес, за да разкажете нашата история", каза Зеленски.

Появата му в най-важната музикална вечер в САЩ идва в момент, когато световното възмущение от обвиненията за руски военни престъпления в Украйна се засилва, с откриването на масови гробове и трупове в районите край Киев. Зеленски директно обвини лидерите в Москва за "изтезанията и убийствата на цивилни граждани", пише още БГНЕС.

"Кажете истината за войната в социалните мрежи, по телевизията. Подкрепете ни по всякакъв начин - по всякакъв, но не и с мълчание", се казва в посланието му на церемонията "Грами". И тогава мирът ще дойде. Заради всички наши градове, които войната разрушава - Чернигов, Харков, Волноваха, Мариупол и други. Те вече са легенди, но мечтаят да са живи и свободни. Свободни като вас - на сцената на "Грами", заяви украинският президент.

Можете да видите по-долу част от победителите в по-важните категории на наградите "Грами" 2022:

Запис на годината: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Песен на годината: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Албум на годината: Джон Батист - "We Are"

Най-добър нов артист: Оливия Родриго

Най-добрo поп соло изпълнение: Оливия Родриго - "Drivers License"

Най-добър традиционен поп вокален албум: Тони Бенет & Лейди Гага - "Love for Sale"

Най-добър поп вокален албум: Оливия Родриго - "Sour"

Най-добър денс запис: Rüfüs Du Sol - "Alive"

Най-добър рап албум: Тайлър Дъ Криейтър - "Call Me If You Get Lost"

Най-добро рап изпълнение: Бейби Кийм & Кендрик Ламар - "Family Ties"

Най-добра рап песен: Джей Зи & Кание Уест - "Jail"

Най-добро аренби изпълнение: Джазмин Съливан - "Pick Up Your Feelings"

Най-добра аренби песен: Silk Sonic - "Leave The Door Open"

Най-добър аренби албум: Джазмин Съливан - "Heaux Tales"

Най-добро рок изпълнение: Foo Fighters - "Making a Fire"

Най-добра рок песен: Foo Fighters - "Waiting on a War"

Най-добър рок албум: Foo Fighters - "Medicine at Midnight"

Пълния списък с номинирани и победители в над 80 категории на "Грами" може да видите тук.