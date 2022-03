8 жени, които не спират да ни вълнуват с постиженията и таланта си, получиха призовете She’s The ONE на най-големия български интернет портал Dir.bg. Те бяха връчени на изискан коктейл в галерия VIVACOM Art Hall Oborishte 5.

Дамите са тясно свързани в едно - герои са на съвремието ни, чийто личен пример заслужава още една трибуна, от която да заблести. Те покоряват театрални и други сцени, побеждават противници в бой буквално и метафорично, лекуват души, вълнуват умове и сетива с изкуство и думи, борят се за каузи, някои от тях притежават и суперсилите на майки и са в помощ дори на лекарите.

Специалното събитие събра на една сцена актрисата Maрия Каварджикова, писателката с най-четените романи в последните години Мария Лалева, един от най-разпознаваемите издатели Жаклин Вагенщайн, психотерапевтът Мадлен Алгафари, олимпийският шампион по карате сред жените Ивет Горанова, основателят на първата стрийминг платформа за визуално и сценично изкуство у нас 7Arts.bg Адрияна Петкова, емблемата на борбата срещу домашното насилие Цветелина Цекова и гуруто на майките и лекарски асистент Ася Демирева.

Специалната изненада за дамите на церемонията беше музиката на Владимир Ампов – Графа, който поздрави тях и гостите на събитието, което се проведе в последните дни на женския месец.

Посветената на постиженията и пътя към успеха онлайн поредицата на Dir.bg през този месец включва специални фотосесии и откровени интервюта на осемте дами. Четвъртото издание на She’s The ONE ги предизвика с мотото (НЕ) Съвършените, за да говорят открито за своите типично женски сила и слабости, за живота, успеха, целта, несъвършенството, големите изпитания, след които излизаме още по-силни.

През 2019 г. информационният портал Dir.bg стартира традицията да дава сцена на лидери на мнение от различни сфери, които са пример за успех, справяне с живота и активна дейност в обществото. Събитията She’s The ONE през март 2019 и He’s The MAN през ноември същата година поставиха началото откровените разговори с най-успешните хора в България, които споделят личните си истории и научените житейски уроци по своя път към успеха.

Ето само част от откровенията на 8-те дами в тазгодишното издание на She’s The ONE:

„В този виртуален свят ти казват, че трябва да си 1,80 см висок, да тежиш 46 кг, коремът да ти е вдлъбнат... Ако си жена, да носиш 34-36 размер…Това продължава общо взето, докато работи оня неотменим инстинкт за възпроизвеждане. Докато надделява физическото и комерса. Когато се отдръпнеш от социума, външният вид няма кой знае какво значение“.

Мария Лалева

„Всеки човек трябва да има една цел! Не можеш да живееш без някаква цел, няма значение дали е малка или голяма. Важното е нещо да те води напред, да го следваш и сутрин, когато станеш, да знаеш защо си се събудил, какво искаш да постигнеш в този ден или в следващата година. Целта е най-важното!“

Ивет Горанова

„Все още има много хора, които се нуждаят от сътресение, за да прогледнат. Така както земетресенията разместват пластовете, така и трусовете в душите ни много се надявам да пренаредят точно тия пластове и да придадем някакъв смисъл на ужасяващите неща, през които минаваме“.

Мадлен Алгафари

„Ако това кара хората да се чувстват отворени към мен и има спомага за това да споделят с мен и да им бъда опора – приемам го. Защото аз жертва съм била. Моята мисия е да помогна на всички онези жени, които в момента са жертви, да станат бивши жертви.“

Цветелина Цекова

„Истината е основа на живота. Там, където няма истина, няма стабилност. Рано или късно битието ти тръгва по грешния път и неправилния начин. Научих се да не драматизирам живота, а да го обичам. Но без истина човек не може да гради вселените около себе си.“

Адрияна Петкова

„Животът може да се случи на всеки. Здравето не ни е по ЕГН, цитирам приятелка журналист. Разводът може да се случи на всеки. Шамарите може ударят всеки. Да имаш дете с проблеми може да се случи на всеки. Да загубиш родители може да се случи на всеки. И когато ние го крием, по стара българска традиция, и го затваряме в себе си, все едно го слагаме в ковчега „Това не се случва“.

Ася Демирева

„Щастието е мимолетно състояние на духа, което позволява на човека да се абстрахира от своята изконна обреченост. За мен то е повече философско понятие, обвързано с неща извън нас, които ни надхвърлят и често не разбираме – упованието, любовта, изкуството, природата, Вселената. А удовлетворението е нещо, което постигаш с труд".

Жаклин Вагенщайн

„Тъгата е прекрасно чувство. Тя ни прави хора. Страхове, разбира се, нахлуват всякакви. Когато на 300 км. от нас има война, всички дребни страхове от „мирното“ ежедневие избледняват.“

Мария Каварджикова

Интервютата може да намерите на страницата на Dir.bg и #URBN.