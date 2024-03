Как си представяш следващата си сватба?

Следващата сватба ще е по-обрана. С по-прилична рокля и с повече хора, отколкото бяха първите две.

Снимка: bTV Media Group

Какъв е твоят „език на любовта“?

Френски.

Коя е любимата ти песен?

All of Me на Джон Леджънд.

Мария Стоянова е от София и се занимава с маркетинг, комуникации и бизнес развитие. По-голямо удоволствие, обаче, ѝ доставя хобито ѝ да организира бракоразводни партита. Експертизата ѝ в тази сфера е доказана, тъй като зад гърба си Мими има цели два брака, завършили с развод.

От първия си брак тя има горчив опит, а от втория – прекрасно детенце. Мими е в постоянно търсене на нови възможности за развитие, себеусъвършенстване и научаване на нещо ново всеки ден. Определя себе си като щастливо разведена, но въпреки всичко признава, че мъжката фигура ѝ липсва.