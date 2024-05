Някои пътешественици избират почивката в града въз основа на културното предлагане на дестинацията, като подбират най-добрите музеи и галерии, които да посетят. Други се спират на градове с бурен нощен живот или избират дестинация, в която се провежда фестивал или събитие. Но за много туристи най-вълнуващата част от всяко пътуване е храната. Това са пътешествениците, които се събуждат в първия ден от пътуването, развълнувани от всички кулинарни изкушения, които ги очакват - от обширни пазари, предлагащи местни деликатеси, през нощна улична храна, до ресторанти, предлагащи традиционни ястия, които няма да забравите скоро.

Точно тези гурме пътешественици са имали предвид от Time Out, когато медийната организация е съставила нова класация на най-добрите градове в света за гурме.

„Храната е всичко, когато пътувате“, каза Грейс Биърд, редактор на Time Out за пътувания.

„Доброто или лошото хранене може да направи или да провали пътуването - обикновено то е едно от нещата, които помним най-много“, добави той.

На първо място в списъка на Time Out е италианският град Неапол, за който често се говори, че е родното място на пицата. Не е изненадващо, че сиренето на пица „Маргарита“ е изтъкнато в списъка на Time Out като „задължителното ястие“ в града, но също така са споменати и разкошното ястие от паста „Неаполитанско рагу“ и сладката „Сфолятела“.

За да изготви класацията, Time Out анкетира хиляди жители на градове по целия свят, като се допитва до местните жители за възможностите за хранене в техния град, с акцент върху качеството и достъпността. Редакторите на Time Out пресяват резултатите и включват в крайната класация града с най-висока оценка за всяка държава.

Пица и още

За туристите, които искат да опитат автентична пица в Неапол, Time Out предлага да се отправят към пицария Santa Maradona, която се намира в испанския квартал на града.

Собственикът на пицарията Андреа Вивиани заяви, че за него е „удоволствие“ да бъде отбелязан от Time Out, въпреки че добави, че „да разглеждаме Неапол само като дестинация за хранене е истинска загуба“.

„Храната със сигурност е важна част от нашата култура, но Неапол е много, много повече“, каза Вивиани.

„Идеята на Santa Maradona е точно такава - да предаде всички аспекти на Неапол“, добави той.

Ресторантът на Вивиани е празник не само на пицата, но и на футбола. Наречен е в чест на аржентинската футболна икона Диего Армандо Марадона, който е играл за отбора на "Наполи" през 80-те години на миналия век и извежда тима до две титли на страната и Купата на УЕФА.

Макар че Вивиани се надява, че пътуващите в Неапол ще се насладят не само на храната, той добави, че е вълнуващо, че много от тях идват в града с „голямо желание да научат за нашите традиции и да опитат фантастичните ни пици“.

На второ място в списъка на Time Out е южноафриканският град Йоханесбург, като изданието цитира писателя Тандо Молекети-Уилямс, който препоръчва централния квартал Браамфонтейн и места, сред които винения бар Mamakashaka and Friends на улица De Beer, както и ресторант и галерия Artivist. Time Out обявява, че задължителното ястие в града е сандвичът "kota" - хляб пълен с вкусни съставки като картофен чипс, колбас, яйце или сирене, а също така обръща внимание на "bunny chow" - южноафриканска улична храна, включваща къри, месо или боб, пълнени в хляб.

Топ 3 на Time Out се допълва от перуанската столица Лима, където на посетителите се препоръчва да опитат характерните ястия "ceviche" и "arroz con pollo" (пиле с ориз). Естествено се споменава и ресторант Central в града, който наскоро беше обявен за номер едно в класацията „50-те най-добри ресторанта в света“ за 2023 г.

Приоритизиране на достъпността

Други градове в списъка са Хо Ши Мин (номер четири), Пекин (номер пет) и Банкок (номер шест).

Общото между всички градове в списъка е, че те „преживяват кулинарен ренесанс“ или са „особено оживени в момента“, според Грейс Биърд от Time Out.

Биърд заяви, че „достъпността е играла същата роля при създаването на тази класация“, а редакторите са търсили градове, „в които качествените ястия са достъпни за пътниците с различен бюджет“.

Първият американски град в класацията е Портланд, Орегон, който заема 10-то място, пише още БГНЕС. Портланд е още едно място, което трябва да бъде посетено от любителите на пицата. Мексиканската пица е определена от местните жители като най-стойностното ястие в града.

В Обединеното кралство Ливърпул зае 11-о място. Time Out изтъква характерното за града ястие Scouse - богата яхния, която обикновено се състои от говеждо или агнешко месо - и това, което живеещата в Ливърпул писателка Алис Портър нарича „множество съвсем нови кулинарни начинания“ - като Manifest, ресторант, включен в пътеводителя "Мишлен".