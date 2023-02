"С любовта към себе си може да изкачим планини."

- Самира Уайли (р. 1987), американска актриса, известна с ролята си в комедийно-драматичния сериал Orange Is the New Black на "Нетфликс"

Любовта е избор. Любовта е енергия.

През февруари на Ladyzone.bg ще си говорим за любов. Клише, би казал някой. И би бил прав, ако разбира любовта единствено като проява на чувства между двама души от различен пол. Но ние ще откриваме любовта към себе си, любовта, която ни вдъхновява, от която спира дъхът ни, но и дишаме учестено, заради която правим чай, целуваме, създаваме музика, въздишаме до прозореца и рисуваме сърце върху запотеното стъкло. Любовта просто Е!

Вярваме, че човек трябва да може да каже "Обичам се", преди да каже "Обичам те". Защото да обичаш другия, означава да обичаш себе си.

През февруари ще ви срещнем със специални гости в подкаста ни "Малки разговори". Всеки от тях има силна история за любов, труден избор, разочарование, раздяла, ревност, вдъхновение. Всеки от тях знае какво Е любов и какво не е.

Специалната ни поредица "Любовно късметче" ще бъде емоционалното начало на деня ви.

Ще разкрием кои са най-великите любовни истории в Холивуд.

Ще ви разкажем за песните, създадени по действителни любовни истории.

Светлана Тилкова - Алена с любовни съвпадения според зодията.

Полезни съвети как да оцелееш и да се забавляваш, ако нямаш любим човек до себе си този месец.

Ще се гмурнем и в света на виното и шоколада.