Перфектна? Или по-скоро истинска… Запознай се с Purple (Лилавата) – най-новата героиня в семейство на M&M'S! За първи път от 10 години насам любимaта марка бонбони M&M'S на Mars, Inc. разширява своя емблематичен състав с нов герой – Purple. Освен със сладостта си, тя се отличава с умението да изразява себе си открито и да се приема такава каквато е без никакви притеснения. Тя ще играе главна роля в ключовата мисия на M&M'S да използва глобалното си влияние, за да помага на повече хора да се чувстват приобщени чрез силата на забавлението!

Самоувереността на Purple е първото нещо, което прави впечатление. Тя е и движеща сила зад естествения ѝ чар и приятно-странна природа. Новият бонбон се присъединява с усмивка към останалите шест главни герои на M&M'S® с мисията да насърчава хората по света да се гордеят с идентичността си, защото това ги прави уникални, както и да подкрепя дамите и да ги мотивира да са по-сплотени! С други думи – тя е твоята нова най-добра приятелка! Ако имаш каквито и да е съмнения за това, дебютната песен на Purple ще ги разсее за минути.

Да, Purple има песен! Убедена, че забавлението е един от най-ефективните инструменти на марката за създаване на взаимоотношения, M&M'S е заложила на ефектно и неочаквано първо представяне на Purple, а именно с дебютна песен, посветена на доброто, и клип към нея. Идеята е чрез силата на музиката, която има неповторимата способност да обединява, хората да бъдат стимулирани да приемат своята истинска същност. По време на тази си първа международна изява, Purple получава силна подкрепа от останалата част от екипа на M&M'S – Червеният, Жълтият, Оранжевият, Кафявата, Синята и Зелената, заедно с музикантите, танцьорите и артистите, които също участват във видеото и са подбрани за целта внимателно, въз основа на тяхното възприемане на ценностите на M&M'S, талант, способност да обединяват хората и да приемат себе си.

Феновете могат да чуят новото парче в социалните мрежи на M&M'S и във всички големи стрийминг платформи за музика, като същевременно могат подкрепят разнообразните и приобщаващи изкуства, защото при всеки стрийминг на видео ще бъде направено дарение от 1 долар (до 500 000 долара общо) за Sing for Hope. Партньорството със Sing for Hope е част от The M&M'S FUNd – глобална инициатива, чиято цел е чрез предоставяне на ресурси, менторство, възможности и финансова подкрепа в областта на изкуствата и развлеченията, да гарантира изпълнението на мисията на марката – хората имат достъп до преживявания, в които всеки се чувства принадлежащ.

Във връзка с появата на Purple Ваня Вагич, мениджър „Корпоративни въпроси“ за региона UBBAI, споделя: „Годината е много важна за марката M&M'S и Mars и ние с гордост следваме мисията да създаваме свят, в който всеки се чувства приет и принадлежащ. Представянето на най-новия бонбон на M&M'S – Purple, е следващата стъпка в нашето пътуване за постигане на целите ни. Вярваме, че много фенове на марката ще се оприличат с нея и припознаят. Честността ѝ и факта, че се гордее с различността си, я откроява и правят уникална. Това е една и от основните цели на компанията – да стимулират хората да премахнат бариерите, които им пречат да покажат различията си и да се чувстват приобщени.“

Интересно скорошно проучване показва, че поколението Z (което днес представлява една трета от населението) оценява високо и държи на индивидуалността, приобщаването и автентичността, като това са водещите ценности, които ги сближават. Съвременното обществото все по-усилено насърчава хората да приемат себе си такива каквито са и да се гордеят с уникалността си. Отчитайки това и опирайки се на тези ценности, M&M'S® си е поставила амбициозната цел и мисия да спомогне за увеличаване на чувството за принадлежност на 10 милиона души до 2025 г.

Допълнителна информация относно новия герой на M&M'S феновете могат да открият в акаунтите на M&M'S във Facebook, Instagram, Twitter, или да отидат на MMS.com.