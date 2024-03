Диетоложката Триста Бест посочва най-коварната закуска за всички, които искат да се отърват от излишните мазнини, съобщава Eat This, Not That.

Според диетоложката не бива да започвате деня със сладкарски изделия.

Снимка: iStock

"Кифли или печени тестени закусни, понички и подобни храни могат да ликвидират процеса на отслабване, защото натрупването на мазнини в корема лесно се стимулира от диета с рафинирани въглехидрати и захар", обяснява тя.

Бест твърди, че сладкишите на закуска са практически лишени от хранителна стойност и засищат глада само за кратко време.