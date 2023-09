Наричат Азис - Балканската Мадона, Кралят на попфолка, The New York Times го нарича дори "сензация". Факт е, че неговата песен Sen Trope има в You Tube 142 милиона гледания, а хитът на Мадона Like a Virgin е със 115 млн.



За "Тази събота и неделя" Петя Дикова задава на Азис всички въпроси, които винаги са вълнували публиката.

КАКВО ТИ ЛИПСВА?

"Вече съм почти на 50 г. и чисто физически съм изморен от работата си. Нещата не са такива като преди 10 г., а имам двойно повече работа. Имам нужда от почивка. Докато се превръщах в най-разпознаваемия българин по света, изпуснах много."

"Живота пропуснах. Пропуснах любови. Пропуснах емоции. Животът изтече около мен."

ИМАШ ЛИ КОМПЛЕКСИ?

"Не съм ОК с мястото, на което съм роден."

"Чувствал съм се засрамен, нежелан, неразбран само защото казвам, че съм от България."

Гледайте интервюто във видеото



СТРУВАШЕ ЛИ СИ ВСИЧКО ТОВА?

"Не знаят какъв кошмар е! Трябва да се примиряваш с този фокус върху теб. Ужасно е! Ужасно е!"

"Бил съм самотен и когато пях пред 60 000 души."

"Често ми се случва да плача, докато записвам - от собствения си глас, от емоциите, които съм изразил!"



КОЛКО ДЕЦА ИМА АЗИС?