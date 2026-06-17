Пам Велидис, която е позната на широката публиката от участието си в "Ергенът", инфлуенсърската си и писателска дейност, сподели със своите фенове и последователи един изключително полезен, забавен и различен наръчник за лятната ваканция. Съветите на червенокосата Пламена са точно онова, което всяко момиче има нужда да чуе преди да замине за вълнуващо приключение на морето.

Личен фотограф - задължително, работни имейли - изключено!

В колекция от снимки в Инстаграм профила си, Пам споделя наръчника за лятото, като всеки кадър разкрива по едно специално нещо от списъка. Разбира се, започваме със снимките по време на ваканцията. За Пламена Велкова личния фотограф е от особено значение. Тя е убедена, че на жените винаги им трябва човек, който да ги снима, докато не се харесат на кадрите и докато "не улови перфектните ъгли."

Веднага след това, Пам преминава към следващото не по-малко важно нещо - допълнителен чифт обувки. И ние няма как да не сме по-съгласни с нея, защото когато вървиш по минимум 20-25 хил. крачки на ден, докато изследваш нови дестинации, няма как умората и болката в ходилата да не участват в разходката. Червенокосата писателка не забравя да спомене и козметиката, без която една жена няма как да се чувства добре по време на лятната си почивка. Грижата за кожата е с повишено внимание, когато слънцето свети ярко, а момичетата прекарват часове в солените морски води.

По-нататък в списъка, Велидис обръща внимание и на стилния подбор на дрехи. Задължително е, когато жените пътуват да избират внимателно тоалетите си, за да няма грешни модни решения. Какво по-хубаво от това да сме елегантни по време на морското си бягство? "Да подготвиш 15 различни тоалета, когато пътуването е само за 3 дни", пише Пам в публикацията си. В коментарите под колекцията от снимки, момичета абсолютно подкрепят списъка на Пам и изразяват своето вълнение от забавната и същевременно полезна информация.