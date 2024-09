"Някои хора са доволни да бъдат на второ място, но не и аз. За мен това е поражение. Ако обичаш да си номер едно, да си номер две не е достатъчно", казва Фреди Меркюри.

Фарук Булсара, както е истинското име на Фреди, е роден на 5 септември 1946 г. в иранско семейство в Занзибар (тогава британска колония, сега част от Танзания).

"Няма да бъда просто звезда, а ще се превърна в легенда. Дори и да нямам пукнато пени, ще ходя като персийски принц и никой няма да може да ме спре", заявява Фреди.

Днес се навършват 78 години от рождението на легендарния британски музикант, а ние го почитаме с 20-те най-велики песни на Queen, които ни завеща.

1. Bohemian Rhapsody

2. Another One Bites the Dust

3. Killer Queen

4. Don't Stop Me Now

5. Crazy Little Thing Called Love

6. Somebody To Love

7. We Will Rock You

8. A Kind of Magic

9. Under Pressure

10. Radio Ga Ga