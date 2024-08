Първата вечер от шестото поред издание на Spice Music Festival 2024 събра в зоната на Морската гара в Бургас няколко хиляди души публика, за да видят и чуят едни от големите имена на музикалната поп сцена от 90-те години.

За първи път в историята на музикалния форум на сцената е обособена специална зона, за която се предлагат ограничен брой пропуски. На нея най-големите фенове на Spice Music Festival могат да танцуват и да се насладят на своите любимци на една ръка разстояние по време на техните изпълнения.

Минути преди да бъдат отворени вратите, вече имаше дълги опашки от чакащи да влязат. Събитието започна малко след 18:00 ч. вчера с музикалните миксове на DJ Никита, който успя да подгрее публиката преди появата на първите участници във фестивалната програма.

Първа на сцената се качи изпълнителката и бивша членка на белгийското електроник трио Lasgo Еви Гофин. 43-годишната певица подкани публиката да пее с нея и изпълни някои от най-популярните песни на групата, сред които „Pray“, „Alone“, „Surrender“ и „Something“. След нея се появи английският изпълнител Гарет Гейтс, който се очакваше да бъде част от втората празнична вечер. Поради непредвидени обстоятелства изпълнението му бе изместено за снощи, съобщиха организаторите.

Снимка: SPICE Music festival

Настроението на публиката приповдигна немската транс група Fragma, която подготви богат репертоар от песни. Най-бурни реакции предизвика песента “Toca’s Miracle”.

Снимка: bTV Media Group

Изпълнението на Haddaway зарадва публиката и припомни приятни моменти от миналия век. Немският изпълнител с тринидадски корени сподели, че се чувства щастлив да гостува за поредна година на фестивала. Той разтърси сцената както с уникално музикално шоу, така и с емоционална връзка с публиката. Сред песните бяха "What is Love", "Rock My Heart", "Mama's House" и "Life".

Снимка: SPICE Music festival

Най-голяма ответна реакция предизвика появата на 2 Unlimited. След кратко отсъствие музикалното дуо се завърна на сцената на Spice Music Festival и повиши още повече настроението на публиката. С вечния си хит „No Limit“ накара посетителите да пеят и танцуват неуморно. Дуото изпълни други хитове като "Get Ready", "Twilight Zone" и "Tribal Dance".

Снимка: SPICE Music festival

На сцената се появиха още денс формацията Groove Coverage и KLF в сътрудничество с Уанда Дий и Годес.

Финал на вечерта за най-издръжливите постави DJ Диян Соло (DIAN SOLO), който превърна зоната на Морска гара в истинска дискотекa и забавляваше публиката с часове.

Снимка: SPICE Music festival

Във втория ден от фестивала предстои да се изявят още евроденс звездите E-Type, британския рапър с индийски корени Панджаби Ем Си, едни от първите брейкденс артисти в Европа Captain Hollywood Project, както и Джон Нюман, Гарет Гейтс, Дейвид Таваре и Italo Brothers. За настроението на публиката отново ще отговарят DJ Никита и DJ Диян Соло.

Снимка: bTV Media Group

Организаторите обявиха датите за Spice Music Festival през 2025 г. – 8 и 9 август. Предстои да бъдат разкрити и първите изпълнители, потвърдили участието си догодина. По думите им ще се включат нови имена, които досега не са участвали във фестивала.

БТА припомня, че в миналогодишното издание сензация в първия фестивален ден бяха Dr. Alban и Alexia, а на следващия ден най-силно разтърсиха публиката изпълненията на Snap! и Nana.