Зима е. Студено е, лесно се разпространяват различни вируси. Това може да ни кара да кихаме много по-често.

Ако причината обаче не е настинка, вижте какво още може да значи кихането.

Кой е най-големият проблем на хората, когато касае здравето - вижте във видеото.

От 00:00 ч. до 00:30 ч.: спокойствие

От 00:30 ч. до 01:00 ч.: рижав мъж те обича

От 01:00 ч. до 01:30 ч.: тежка нощ

От 01:30 ч. до 02:00 ч.: рус мъж те обича

От 02:00 ч. до 02:30 ч.: женен мъж си мисли за теб

От 02:30 ч. до 03:00 ч.: мъж иска да те целуне

От 03:00 ч. до 03:30 ч.: кестеняв мъж те обича

От 03:30 ч. до 04:00 ч.: късмет

От 04:00 ч. до 04:30 ч.: нова любов

От 04:30 ч. до 05:00 ч.: нова позната

От 05:00 ч. до 05:30 ч.: ще те разочарова приятелка

От 05:30 ч. до 06:00 ч.: нов талисман

От 06:00 ч. до 06:30 ч.: ново приятелство

От 06:30 ч. до 07:00 ч.: болест

От 07:00 ч. до 07:30 ч.: щастлив уикенд

От 07:30 ч. до 08:00 ч.: щастлив ден

От 08:00 ч. до 08:30 ч.: ще получиш писмо

От 08:30 ч. до 09:00 ч.: нови семейни преживявания