Зима е. Студено е, лесно се разпространяват различни вируси. Това може да ни кара да кихаме много по-често.
Ако причината обаче не е настинка, вижте какво още може да значи кихането.
Кой е най-големият проблем на хората, когато касае здравето - вижте във видеото.
От 00:00 ч. до 00:30 ч.: спокойствие
От 00:30 ч. до 01:00 ч.: рижав мъж те обича
От 01:00 ч. до 01:30 ч.: тежка нощ
От 01:30 ч. до 02:00 ч.: рус мъж те обича
От 02:00 ч. до 02:30 ч.: женен мъж си мисли за теб
От 02:30 ч. до 03:00 ч.: мъж иска да те целуне
От 03:00 ч. до 03:30 ч.: кестеняв мъж те обича
От 03:30 ч. до 04:00 ч.: късмет
От 04:00 ч. до 04:30 ч.: нова любов
От 04:30 ч. до 05:00 ч.: нова позната
От 05:00 ч. до 05:30 ч.: ще те разочарова приятелка
От 05:30 ч. до 06:00 ч.: нов талисман
От 06:00 ч. до 06:30 ч.: ново приятелство
От 06:30 ч. до 07:00 ч.: болест
От 07:00 ч. до 07:30 ч.: щастлив уикенд
От 07:30 ч. до 08:00 ч.: щастлив ден
От 08:00 ч. до 08:30 ч.: ще получиш писмо
От 08:30 ч. до 09:00 ч.: нови семейни преживявания
От 09:00 ч. до 09:30 ч.: рус мъж си мисли за теб
От 09:30 ч. до 10:00 ч.: съобщение
От 10:00 ч. до 10:30 ч.: щастливо бъдеще
От 10:30 ч. до 11:00 ч.: липсваш му
От 11:00 ч. до 11:30 ч.: добра новина
От 11:30 ч. до 12:00 ч.: не ревнувай
От 12:00 ч. до 12:30 ч.: разход
От 12:30 ч. до 13:00 ч.: денят ще бъде незабравим
От 13:00 ч. до 13:30 ч.: целувка
От 13:30 ч. до 14:00 ч.: мъж с кестенява коса си мисли за теб
От 14:00 ч. до 14:30 ч.: отказ
От 14:30 ч. до 15:00 ч.: спор
От 15:00 ч. до 15:30 ч.: ще се сбъдне твое желание
От 15:30 ч. до 16:00 ч.: той си мисли за теб
От 16:00 ч. до 16:30 ч.: може да разчиташ на приятелките си
От 16:30 ч. до 17:00 ч.: някой тайно те обича
От 17:00 ч. до 17:30 ч.: гости
От 17:30 ч. до 18:00 ч.: той целува друга, мислейки си за теб
От 18:00 ч. до 18:30 ч.: приход