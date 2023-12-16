Наближава най-светлия празник в годината - Коледа.

Време да се съберем с близките си, да украсим домовете си и да си разменим подаръци.

По този повод решихме да се разходим из нюзрума на bTV и да попитаме хората, които виждаме всеки ден по телевизия - коя е думата, с която свързват Коледа?

"Заедност", каза Лили Боянова, а Светльо Иванов избра "топло".

Ето още любопитни отговори:

Споделеност, защото сме заедно с нашите близки.

Ако трябва с няколко думи да опиша Коледа, това е филма "Сам вкъщи".

Когато бях малък, Коледа беше снежна и това беше любимото ми!

Какво още казаха те - чуйте във видеото по-горе.

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