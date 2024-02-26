Най-бляскавото шоу за танци в света "Dancing Stars" започна на 20 февруари по bTV.
Зрелищното начало ни вдъхнови да попитаме случайни минувачи какво предпочитат - танго или хоро?
"И двете са много забавни. Хорото като се понапие човек още по-добре става" бе един от отговорите, които получихме.
Ето още любопитни отговори:
- Хоро поне мога да играя!
- Танго - за мен е много красив танц.
- Чак любимо нямам, но Ловешкото го харесвам много, защото е наобратно.
- Най-сложното хоро? Чичово.
Какво още казаха хората и кои са любимите им двойки в танцувалното шоу - вижте във видеото по-горе.
Цели епизоди на "Dancing Stars" може да гледате на btvplus.bg.
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