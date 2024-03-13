Светското му име е Симеон Николов Димитров. Той се ползва с първенство по чест пред всички архиереи на Българската православна църква – Българска патриаршия и носи достойнството „Светейшество”.
Неофит Български е роден на 15 октомври 1945 г. в София. Умира на 13.03.2024 г.
КОГА ПАТРИАРХ ПОЛУЧАВА НОВО ИМЕ?
Когато българската православна църква избира нов патриарх, той получава ново име, което обикновено е свързано с някой от светците на църквата.
Неофит Български е бил подстриган за монах на 3 август 1975 г. в Троянския манастир.
КОЕ ИМЕ ПОЛУЧАВА?
Постриган е в монашество с името Неофит от Българския патриарх Максим. Това се случва под духовното старчество на тогавашния игумен архимандрит Геласий (б. Ню-Йоркски митрополит).
КОЙ РЪКОПОЛАГА ПАТРИАРХ НЕОФИТ?
На 15.08. с.г. патриарх Максим го ръкополага в йеродяконски чин, а на 25.03.1976г. в столичния катедрален храм "Св. Неделя" и за йеромонах.
КАКВО ОЗНАЧАВА ИМЕТО МУ?
Името Неофит (νεόφυτος) е старогръцко и означава "новопокръстен". Смисълът му е още "посаден".
Името е по-разпространено в източноправославните страни, където в преобладаващата си част е духовно име на църковни клирици.
Хората, които носят това име, отбелязват имения си ден на 21 януари.
Тогава се чества преподобни Максим изповедник. Св. мчк. Неофит.
В края на миналата година той беше приет във Военномедицинска академия с белодробно заболяване.