На 12 май се отбелязва Световният ден на хроничната умора.

По този повод решихме въпросът в нашата анкета да бъде - "Какво ви уморява най-много?". Отговориха ни случайни минувачи по улиците на София.

Получихме любопитни отговори, ето някои от тях:

От децата!

От държавата.

Натовареният трафик в София.

Лошото време, иначе всичко друго е ок!

Един от отговорите обаче се отличава от всички останали, и сигурни сме - ще ви усмихне. Гледайте видеото и обърнете внимание на господина, облечен с бяло яке.

Чуйте какво още уморява хората - във видеото по-горе.