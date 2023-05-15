На 12 май се отбелязва Световният ден на хроничната умора.
По този повод решихме въпросът в нашата анкета да бъде - "Какво ви уморява най-много?". Отговориха ни случайни минувачи по улиците на София.
Получихме любопитни отговори, ето някои от тях:
- От децата!
- От държавата.
- Натовареният трафик в София.
- Лошото време, иначе всичко друго е ок!
Един от отговорите обаче се отличава от всички останали, и сигурни сме - ще ви усмихне. Гледайте видеото и обърнете внимание на господина, облечен с бяло яке.
Чуйте какво още уморява хората - във видеото по-горе.