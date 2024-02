Дразнене в гърлото, запушен нос, температура са чести “гости” в зимните месеци, тези симптоми са типични за вирусните заболявания. Но дали сме се заразили с обикновен вирус или грип? Как да различим симптомите и различно ли е лечението?



Обикновен вирус или грип - важна ли е разликата?



Общото между така наречената настинка и грипа е, че се причиняват от вируси. Тези микроскопични болестотворни частици са открити за пръв път през 1886 г. (1) Обикновените вирусни заболявания имат над 200 различни причинителя, но най-честите виновници са риновирусите. Причината за грипа са инфлуенца вирусите тип A, B или C.

Най-важното, което трябва да знаем за грипа, е че обикновено боледуването от грип протича по-тежко, а възстановяването е по-бавно и може да имаме нужда от доста време (до три седмици), докато симптомите отшумят напълно.

При боледуването от грип също така има по-голям риск от усложнения. Най-често срещаното усложнение при грип е пациентът да развие пневмония, затова е нужно да сме внимателни, особено при малки деца, при хора на възраст над 65 години и в случай на съпътстващи заболявания. Ако човек е изтощен или с компрометиран имунитет, също е възможно по-тежко боледуване от грип.





Симптомите на настинка и на грип



Най-лесно ще познаете, че ви е пипнал грип по това колко бързо се развива болестта.

Обикновеният вирус превзема организма постепенно и първо вероятно ще усетите драскане в гърлото, след това ще дойде хремата, на следващия ден секретите от носа ще станат по-обилни. Температурата ви на този етап също може леко да се повиши.

Симптомите на грип настъпват по-бързо и почти внезапно. При грипа може да се събудите в добра форма, а само след два часа да започне да ви тресе, да изпитате силно главоболие и внезапна отпадналост.



Има ли специфични симптоми при грип? Да - именно силната отпадналост, силното главоболие, болките в ставите и мускулите, болките в очите и усещането за непоносимост към светлината. При обикновена настинка вероятно ще имате само възпалено гърло, хрема и кашлица, евентуално и леко повишена температура. При грип температурата е по-висока, кашлицата и хремата са по-изразени и мъчителни.





Има ли лечение?



Лечение за вирусните инфекции или грипа в същинския смисъл няма. И в двата случая е напълно излишно да се пият антибиотици, тъй като те действат само при бактериални инфекции.

Много важно е да подкрепим естествените възстановителни сили на организма си, докато се справя с болестта - включително чрез достатъчно почивка.

За да помогнете на имунната система да се справи с инфекцията и да премине по-леко през тези здравословни предизвикателства, включете натурална имуномодулираща добавка като Стаматин. Стаматин съдържа витамин C и цинк, които доказано действат антиоксидантно и подкрепят имунитета. В допълнение към тях, Radix Isatidis или коренът от китайската билка Isatis Tinctorial има антивирусно действие, предотвратяващо закрепването на вируси и подпомагащо изчистването на организма от болестотворните частици. А африканският здравец (Pelargonium sidoides) подпомага борбата с бактериалните инфекции и улеснява отхрачването.



Избиране на добавка с изцяло натурален състав е разумен избор, допълнително Стаматин е ефективен както профилактично, така и в острите фази на заболяването.

В случай на обостряне на настинката останете на легло, докато симптомите отшумят и приемайте много течности. По препоръка на лекуващия ви лекар можете да вземете и медикаменти за облекчаване на симптомите като температура, хрема, главоболие и болки в гърлото. Ако до няколко дни не се забелязва цялостно подобрение, а напротив - симптомите се влошават, задължително потърсете лекар.

