По време на Националната конференция на католическата младеж, Папа Лео XIV отправи силно послание към студентите чрез видеовръзка: "Не разчитайте на изкуствения интелект да пише домашната ви работа". Той подчерта, че макар изкуственият интелект да е мощен инструмент, не може да замени човешкото мислене, креативност и логика.

Посланието на Папата

По време на видеоразговора, който се състоя на 21 ноември, Папа Лео XIV подчерта, че:

Изкуственият интелект може да обработва голямо количество информация, но не може да мисли като човек.

Алгоритмите не могат да различават добро от зло и не притежават духовност, интуиция и морална отговорност.

Учениците и студентите трябва сами да вършат задачите си, за да развиват умения, които никоя машина не може да замени. Той допълни още, че използването на изкуствен интелект може да бъде полезно като подкрепящ инструмент, но никога не трябва да се превръща в заместител на личното усилие, труда и трупането на знания.

Снимка: Getty Images

Баланс във всичко! Дори с изкуствения интелект

Папа Лео XIV предупреди, че ако младите хора разчитат прекомерно на технологиите, рискуват да загубят способността си за самостоятелно мислене и творчество. Той призова за балансирано използване на дигиталните инструменти, без да се забравят човешките отношения, истинските преживявания и духовното израстване.

Думите на Папа Лео XIV - едно напомняне, от което всички имахме нужда

В дигиталната ера, в която изкуствения интелект пише есета, решава сложни казуси и има "отговор" за всичко - думите на Папата са важно напомняне, че технологията трябва да бъде помощник, а не заместител. Според него истинското знание идва от усилието, опита и личното търсене на истина, а не в готови отговори. Само в търсенето на истината ставаш човек.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK