На 6 юли е роден един от най-големите холивудски екшън актьори. Днес Силвестър Сталоун навършва 80 години! И в съзнанието на много хора той завинаги ще остане Рамбо или Роки.

"Роки"

Макар да се опитва да пробие в Холивуд, Сталоун няма много голям успех в актьорката професия. След като в продължение на много години не успява да намери подходящата роля, Силвестър Сталоун сам я създава. Той пише сценария на филма "Роки", който бързо се превръща в един от най-значимите спортни филми на всички времена.

Снимка: imdb.com

Във филма Силвестър Сталоун играе ролята на второкласен боксьор, който получава шанса да се бие срещу много по-силен противник. Това го вдъхновява да се заеме сериозно с тренировките си, за да докаже пред себе си и пред света, че може да победи.

Снимка: imdb.com

"Роки", който излиза през 1976 г., получава цели 10 номинации за наградата „Оскар“. Две от номинациите са за Силвестър Сталоун и той става едва третият човек, който получава едновременно номинация за роля и за сценарии.

В крайна сметка Силвестър Сталоун остава без статуетка, но пък „Роки“ получава три награди, сред които и двете най-важни – за режисура и за филм на годината.

Снимка: imdb.com

„Роки“ има няколко продължения през следващите години, а Сталоун играе главната роля във всички тях. Актьорът не получава друга номинация за „Оскар“ чак до 2016 г., когато отново привлича погледа на академията за ролята си във филма „Крийд“, в който пак играе Роки Балбоа.

"Рамбо"



Когато някой актьор изиграе толкова силен и запомнящ се образ, какъвто е Роки, рядко му се отдава втори подобен шанс. Но това се случва при Силвестър Сталоун.

През 80-те години, докато Силвестър Сталоун все още жъне славата на Роки, един режисьор с български корени решава да го привлече за роля в свой филм. Тед Кочеф изпраща сценария на Сталоун, въпреки че много хора му казват, че звезда от неговия ранг няма да приеме роля в толкова неизвестен проект.

Тед Кочев очаква, че ще минат месеци, преди Силвестър Сталоун да отговори на поканата, ако изобщо отговори, но за негова изненада актьорът се обажда още на следващата сутрин – за една нощ е прочел сценария и се е влюбил в ролята.

В „Рамбо“, който излиза през 1982 г. Сталоун играе ролята на ветеран, който не успява да се приспособи към живота в мирно време и започва еднолична война срещу органите на реда.

Подобно на „Роки“, филмът става световен хит и получава няколко продължения, като във всички тях Силвестър Сталоун играе ролята на Джон Рамбо.

А сега можете да се опитате да познаете кои реплики са на Джон Рамбо и кои са Роки Балбоа, за да проверите колко добре познавате най-известните образи на Силвестър Сталоун!

Какво е общото между Роки и Рамбо? И двамата са станали нарицателно. И двамата са силни мъже, които трябва да покажат, че могат да оцелеят и да се борят за бъдещето си. Джон Рамбо е ветеран, който не може да забрави войната, а Роки е второкласен боксьор, който успява да се нареди сред най-добрите в света. И най-важното – ролята и на двамата е изиграна от Силвестър Сталоун.

Можете ли да познаете кои от тези реплики са казани от Рамбо и кои от Роки?